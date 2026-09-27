Bejzbalisti Bratislavy ovládli slovenskú ligu, získali trinásty titul za sebou

Bejzballisti Apollo Bratislava opäť potvrdili svoje výnimočné postavenie na slovenskej scéne. Vybojovali si titul majstra Slovenska, celkovo 15. v histórii a trinásty za sebou.
V ligovej sezóne sa predstavilo 10 tímov, ktoré odohrali spolu 51 zápasov základnej časti, následne 6 semifinálových stretnutí, 2 zápasy o tretie miesto a napokon 4 zápasy finálovej série.
Výraznou mierou sa pod úspech Apolla podpísali aj individuálne výkony hráčov. Matej Rudohradský ovládol pálkarské štatistiky Extraligy, keď dosiahol priemer odpalov 440, čím sa stal najlepším pálkarom súťaže.
Svoje výkony navyše korunoval ziskom ocenenia najužitočnejšieho hráča extraligy. Dominancia Bratislavčanov sa prejavila aj na nadhadzovačskom kopci.
Riley Moore bol najúspešnejším nadhadzovačom súťaže s priemerom získaných bodov 1.68, čím výrazne prispel k ďalšiemu majstrovskému triumfu svojho tímu.
Tento rok sa slovenská reprezentácia prebojovala medzi 16 najlepších tímov Európy a významnú časť reprezentačného kádra tvoria práve hráči, ktorí sa predstavili vo finálovej sérii Extraligy. Mali by patriť k oporám aj na ME 2027, ktoré sa uskutočnia v Regensburgu a Mníchove.