Domáca premiéra Kloppa sa skončila hanbou. Nemecko v Lige národov senzačne prehralo

Nemecká futbalová reprezentácia prehrala vo svojom prvom domácom zápase pod vedením nového trénera Jürgena Kloppa s Gréckom 0:1.
Na štadióne v Augsburgu zariadil tri body do tabuľky 2. skupiny A-divízie Ligy národov pre Grékov v 74. minúte striedajúci Dimitros Kourbelis.
Gréci zdolali nemecký tím prvýkrát v histórii a usadili sa so šiestimi bodmi na čele tabuľky. Portugalsko v 4. skupine „áčka“ zvíťazilo na pôde Nórska 2:1.
Nemci mali v Augsburgu výraznú hernú prevahu v prvom polčase, no do priestoru brány vystrelili iba raz. Dobíjanie gréckej obrany pokračovalo aj po zmene strán, paradoxne najväčšiu šancu mali Gréci.
Tutovku spálil v 67. minúte Fotis Ioannidis, ktorý chcel loptu umiestniť k žrdi, ale priestor brány tesne minul.
Favorit toto varovanie nevzal vážne a Grécko zaskočilo domáci tím v 74. minúte. Loptu po ľavom krídle potiahol Christos Tzolis, spätnou prihrávkou našiel Kourbelisa a ten ju s prispením teču brániaceho Joshuu Kimmicha poslal do protipohybu brankára Alexandra Nübela, ktorý bol bezmocný.
Haalandov gól nestačil, Ronaldo nenastúpil
Nóri prehrávali na domácom ihrisku od 17. minúty po presnom zásahu Joaa Felixa. Severania boli pritom v prvom dejstve lepším mužstvom, avšak boli nepresní v koncovke.
Zastreľoval sa najmä ich kanonier Erling Haaland, ktorý v prvom polčase spálil dve veľké šance. Vynahradil si to šesť minút po zmene strán, keď doklepol do siete loptu po priamom kope Martina Ödegaarda a asistencii Patricka Berga.
Nórsko vyrovnávajúci gól nevyužilo vo svoj prospech a už o tri minúty inkasovalo. Veľkú chybu brankára Örjana Nylanda, ktorý nepresne rozohral, potrestal Goncalo Ramos.
Nórsky gólman nemal svoj deň a zapríčinil aj ďalší gól v 59. minúte, keď netrafil loptu pred nabiehajúcim Ramosom, ktorý ho obišiel a skóroval.
Radosť portugalského tímu však prekazil systém VAR, ktorý odhalil veľmi tesný ofsajd Ramosa pri nábehu za defenzívnu líniu súpera.
Nóri už reagovať nedokázali a sú na troch bodoch rovnako ako ich susedia Dáni, ktorých v prvom kole zdolali. Portugalsko je so šiestimi prvé.
Xavi doviedol Holanďanov k prvej výhre
Hráči Holandska zvíťazili vo svojom druhom zápase 2. skupiny A-divízie na ihrisku Srbska 2:1.
Dvoma gólmi ich potiahol Mexx Meerdink, ktorý si najskôr v 30. minúte premeneným pokutovým kopom otvoril strelecký účet v národnom tíme a v 69. minúte zaznamenal víťazný presný zásah Holanďanov.
„Oranjes“ získali prvé tri body pod vedením nového trénera Xaviho Hernandeza. Na úvodný gól Meerdinka reagovali Srbi ihneď po zmene strán, keď sa po necelej minúte na ihrisku presadil Luka Jovič.
Domáci však cennú remízu neudržali a prehrali aj svoj druhý zápas v novom ročníku LN a sú na dne tabuľky s nulou. Nemci majú bod na treťom mieste, Holanďania sú štvorbodoví na 2. pozícii.
Prvého víťazstva sa dočkali aj Dáni
Prvé tri body v „áčku“ získali v 4. skupine reprezentanti Dánska po triumfe nad Walesom 2:0. Gólové momenty prišli v druhom polčase, keď si najskôr v 53. minúte strelil vlastný gól Ben Davies a na 2:0 zvýšil krídelník Gustav Isaksen. Mužstvo z Britských ostrovov má na konte dve prehry.
Pozíciu lídra tabuľky si upevnili v 3. skupine B-divízie hráči Rakúska. Po výhre 3:1 nad Izraelom zdolali v nedeľu rovnakým výsledkom Kosovo na štadióne Ernsta Happela vo Viedni.
Prvý gól za národný tím strelil v 23. minúte obranca David Affengruber, ku ktorému sa v nadstavení prvého polčasu pridal takisto premiérovým zásahom v reprezentácii Junior Adamu.
Rakúske víťazstvo poistil v 61. minúte striedajúci Carney Chukwuemeka. Čestný zásah hostí zaznamenal z penalty Edon Zhegrova v 83. minúte.
Stopercentní Rakúšania sú na čele pred balkánskym tímom, na 3. miesto sa posunuli Íri po triumfe nad Izraelom 3:0 na neutrálnej pôde v maďarskom Debrecíne.
Litva remizovala vo svojom druhom zápase 2. skupiny v D-divízii s Azerbajdžanom 1:1. Pobaltský tím je na čele tabuľky so štyrmi bodmi. Bezgólovou remízou sa skončil v 1. skupine „déčka“ súboj medzi Gibraltárom a Andorrou.
Liga národov 2026/2027 - 2. kolo:
A-divízia:
2. skupina:
Nemecko - Grécko 0:1 (0:0)
Gól: 74. Kourbelis
Srbsko - Holandsko 1:2 (0:1)
Góly: 46. Jovič - 30. a 69. Meerdink (prvý z 11 m)
4. skupina:
Nórsko - Portugalsko 1:2 (0:1)
Góly: 51. Haaland - 17. Felix, 54. Ramos
Dánsko - Wales 2:0 (0:0)
Góly: 53. Davies (vlastný), 66. G. Isaksen
B-divízia:
3. skupina:
Rakúsko - Kosovo 3:1 (2:0)
Góly: 23. Affengruber, 45.+2 Adamu, 61. Chukwuemeka - 83. Zhegrova (z 11 m)
Izrael - Írsko 0:3 (0:3)
Góly: 13. Parrott, 16. Idah, 25. Moylan
D-divízia:
1. skupina:
Gibraltár - Andorra 0:0
2. skupina:
Litva - Azerbajdžan 1:1 (1:1)
Góly: 9. Kucys (z 11 m) - 14. Emreli