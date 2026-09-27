Nevýrazný majster len ťahá zajaca za chvost. Čaládi netají, čo Nitra musí zmeniť

Zľava Samuel Fereta (Banská Bystrica) a Michal Krištof (HK Nitra)
Fotogaléria (24)
Zľava Samuel Fereta (Banská Bystrica) a Michal Krištof (HK Nitra) (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|27. sep 2026 o 20:15
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Pozrite si súhrn výsledkov 5. kola Tipsport ligy.

Hokejisti HC Slovan Bratislava sa vrátili na čelo tabuľky Tipsport ligy. A to napriek tomu, že v nedeľu prehrali na ľade Popradu 4:5 po predĺžení.

„Kamzíci“ si pripísali tretie víťazstvo v sezóne a sú na piatej priečke.

Banskobystrickí hokejisti zdolali na svojom ľade majstrovskú Nitru 4:2 a doma prvýkrát v sezóne bodovali. Tím spod Zobora prehral štvrtý zápas z piatich, pričom na klziskách súperov zatiaľ nebodoval.

"Nemali sme dobrý vstup do zápasu. Naše nastavenie nebolo víťazné ako v piatok proti Žiline. To sa odzrkadlilo aj na výsledku. Inkasovali sme prvé góly a potom sme už chytali zajaca za chvost. Chceli sme zmeniť priebeh, spraviť nejaké momentum, vytvorili sme si dostatok šancí, ale nepadalo nám to tam.

Neboli sme silní v predbránkovom priestore. Za zlú prvú tretinu sme v ďalšom priebehu zápasu neboli odmenení. Musíme zmeniť nastavenie do ďalších zápasov a vyzerať v nich lepšie," hovoril po prehre Nitry tréner Erik Čaládi.

Fotogaléria zo zápasu HK Poprad - HC Slovan Bratislava (Tipsport liga - 5. kolo)
Na snímke vpravo hráč Adam Dvořák (Poprad) a Tomáš Marcinko (Slovan) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POX
Na snímke hore Bohumil Jank (Poprad) a Matej Kašlík (Slovan) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POX
Na snímke hokejisti Slovanu sa radujú v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POX
Na snímke vľavo brankár Július Hudáček (Poprad) a Matej Kašlík (Slovan) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POX
12 fotografií
Na snímke zľava hráč Popradu Adrián Valigura, hráč Slovanu Patrik Bačik a brankár Slovanu Julian Henri Miguel Junca v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POXNa snímke hráč Adam Dvořák (Poprad) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POXNa snímke vľavo hráč Tyler Coutler (Poprad) a Vojtech Zeleňák (Slovan) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POXNa snímke vľavo tréner Ladislav Čihák (Poprad) diskutuje s rozhodcom v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POXNa snímke hokejisti Popradu sa radujú v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POXNa snímke vľavo brankár Július Hudáček (Poprad) a Radovan Bondra (Slovan) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POXNa snímke uprostred Peter Kundrík (Poprad) pred brankárom Julianom Henrim Miguel Juncom (Slovan) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POXNa snímke vľavo hráč Alex Šotek (Poprad) a Vojtech Zeleňák (Slovan) v zápase 5. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Slovan Bratislava. V Poprade, 27. septembra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - piate - kolo - Slovan - Poprad - POX

Spišská Nová Ves zvíťazila na ľade Dukly Michalovce 3:2 po predĺžení. Pripísala si tak tretie víťazstvo v sezóne, zatiaľ čo „líšky“ majú na konte naďalej iba jedno.

Na poslednom mieste je stále bez bodu Prešov, ktorý prehral na ľade Liptovského Mikuláša 4:6. Liptáci bodovali v treťom zápase za sebou.

Dukla Trenčín si pripísala tretie víťazstvo za sebou, keď uspela na ľade HKM Zvolen 3:1. „Rytieri“ naopak ťahajú sériu troch prehier.

Už v sobotu Vlci Žilina zvíťazili nad Košicami 3:1. Strelecký účet si pod Dubňom otvoril obranca Michal Čajkovský a domáci zaznamenali štvrtú výhru v úvode nového ročníka, vďaka ktorej sa posunuli na druhú priečku.

„Oceliari“ na treťom mieste majú na konte o bod menej ako Žilina a odohratý o zápas viac.

Fotogaléria zo zápasu HC 05 Banská Bystrica - HK Nitra (Tipsport liga - 5. kolo)
Na snímke zľava Michal Kabáč (Banská Bystrica) a Oliver Botka (Nitra) počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - kolo
Na snímke hráči Banskej Bystrice sa radujú z gólu počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - kolo
Na snímke zľava Ondrej Molnár (Nitra) a Boris Žabka (Banská Bystrica) počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - kolo
Na snímke brankár Banskej Bystrice Evan Buitenhuis počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - kolo
12 fotografií
Na snímke zľava Oliver Botka (Nitra) a Justin Lee (Banská Bystrica) počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - koloNa snímke v popredí Tomáš Chrenko (Nitra) a Boris Česánek (Banská Bystrica) počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - koloNa snímke zľava Matej Paulovič (Nitra) a Rok Tičar (Banská Bystrica) počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - koloNa snímke Marko Stacha (Nitra) počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - koloNa snímke fanúšikovia Banskej Bystrice počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - koloNa snímke hlavný tréner HC '05 TAM Banská Bystrica Vlastimil Wojnar počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - koloNa snímke zľava Samuel Fereta (Banská Bystrica) počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - koloNa snímke hlavný tréner HK Nitra Erik Čaládi počas 5. kola Tipsport ligy: HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 27. septembra 2026. FOTO TASR – Ján Krošlák - Slovensko - šport - hokej - Banská - Bystrica - Nitra - Tipsport - liga - piate - kolo

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Tipsport liga - 5. kolo:

HK Poprad - HC Slovan Bratislava 5:4 po predĺžení (1:1, 0:0, 3:3 - 1:0)

Góly: 7. Dvořák (Bodák), 43. Suchý (Bodák, Dvořák), 46. Cracknell (Lefebvre, Calof), 55. Urbánek (Jank, Suchý), 65. Bjalončík (Bodák, Dvořák) - 20. Buček (Peterek, O'Connor), 43. O'Connor (Dmowski), 43. Buček (Cedzo), 54. Korczak (Pecararo)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

HC ’05 TAM Banská Bystrica – HK Nitra 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Góly: 12. Lucas (Gron, Loshing), 19. Česánek (Loshing, Šoltés), 28. Zigo (Gron, Loshing), 54. Valach (Faith) – 47. Jackson (Timashov, Hrnka), 60. Osburn (Paulovič, Chrenko)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves 2:3 po predĺžení (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)

Góly: 5. Rees (Edmonds, Safaralejev), 55. Stripai - 9. Lepaus (Jääskeläinen, Romaňák), 46. Cormier (Kupčo), 63. Cormier (Martel, Mack)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov 6:4 (3:1, 1:1, 2:2)

Góly: 9. Coe (Lalík), 10. Šatan (Golian, Acolatse), 17. Chovan (Jaworski), 38. Fekiač (Coe, Lalík), 46. Sukeľ (De La Gorgendiere, Coe), 58. Jaworski - 8. Frič (Hudec), 36. D. Baláž (Pennington), 55. Archibald (Pennington), 57. Giľák (Smith, Archibald)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Góly: 44. Nauš (Bartakovics) - 22. Linden (Merkley), 25. Sop (Hatala, Barron), 47. Barron (Spooner, Merkley)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Vlci Žilina - HC Košice 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Góly: 23. Čajkovský, 35. Hecl (Miller, Vajko), 59. Dej (Miller, Walega) - 42. Dachnovskij (Havrila).

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Zľava Samuel Fereta (Banská Bystrica) a Michal Krištof (HK Nitra)
Zľava Samuel Fereta (Banská Bystrica) a Michal Krištof (HK Nitra)
Nevýrazný majster len ťahá zajaca za chvost. Čaládi netají, čo Nitra musí zmeniť
dnes 20:15
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