Nevýrazný majster len ťahá zajaca za chvost. Čaládi netají, čo Nitra musí zmeniť

Hokejisti HC Slovan Bratislava sa vrátili na čelo tabuľky Tipsport ligy. A to napriek tomu, že v nedeľu prehrali na ľade Popradu 4:5 po predĺžení.
„Kamzíci“ si pripísali tretie víťazstvo v sezóne a sú na piatej priečke.
Banskobystrickí hokejisti zdolali na svojom ľade majstrovskú Nitru 4:2 a doma prvýkrát v sezóne bodovali. Tím spod Zobora prehral štvrtý zápas z piatich, pričom na klziskách súperov zatiaľ nebodoval.
"Nemali sme dobrý vstup do zápasu. Naše nastavenie nebolo víťazné ako v piatok proti Žiline. To sa odzrkadlilo aj na výsledku. Inkasovali sme prvé góly a potom sme už chytali zajaca za chvost. Chceli sme zmeniť priebeh, spraviť nejaké momentum, vytvorili sme si dostatok šancí, ale nepadalo nám to tam.
Neboli sme silní v predbránkovom priestore. Za zlú prvú tretinu sme v ďalšom priebehu zápasu neboli odmenení. Musíme zmeniť nastavenie do ďalších zápasov a vyzerať v nich lepšie," hovoril po prehre Nitry tréner Erik Čaládi.
Spišská Nová Ves zvíťazila na ľade Dukly Michalovce 3:2 po predĺžení. Pripísala si tak tretie víťazstvo v sezóne, zatiaľ čo „líšky“ majú na konte naďalej iba jedno.
Na poslednom mieste je stále bez bodu Prešov, ktorý prehral na ľade Liptovského Mikuláša 4:6. Liptáci bodovali v treťom zápase za sebou.
Dukla Trenčín si pripísala tretie víťazstvo za sebou, keď uspela na ľade HKM Zvolen 3:1. „Rytieri“ naopak ťahajú sériu troch prehier.
Už v sobotu Vlci Žilina zvíťazili nad Košicami 3:1. Strelecký účet si pod Dubňom otvoril obranca Michal Čajkovský a domáci zaznamenali štvrtú výhru v úvode nového ročníka, vďaka ktorej sa posunuli na druhú priečku.
„Oceliari“ na treťom mieste majú na konte o bod menej ako Žilina a odohratý o zápas viac.
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Tipsport liga - 5. kolo:
HK Poprad - HC Slovan Bratislava 5:4 po predĺžení (1:1, 0:0, 3:3 - 1:0)
Góly: 7. Dvořák (Bodák), 43. Suchý (Bodák, Dvořák), 46. Cracknell (Lefebvre, Calof), 55. Urbánek (Jank, Suchý), 65. Bjalončík (Bodák, Dvořák) - 20. Buček (Peterek, O'Connor), 43. O'Connor (Dmowski), 43. Buček (Cedzo), 54. Korczak (Pecararo)
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HC ’05 TAM Banská Bystrica – HK Nitra 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Góly: 12. Lucas (Gron, Loshing), 19. Česánek (Loshing, Šoltés), 28. Zigo (Gron, Loshing), 54. Valach (Faith) – 47. Jackson (Timashov, Hrnka), 60. Osburn (Paulovič, Chrenko)
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HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves 2:3 po predĺžení (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 5. Rees (Edmonds, Safaralejev), 55. Stripai - 9. Lepaus (Jääskeläinen, Romaňák), 46. Cormier (Kupčo), 63. Cormier (Martel, Mack)
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HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov 6:4 (3:1, 1:1, 2:2)
Góly: 9. Coe (Lalík), 10. Šatan (Golian, Acolatse), 17. Chovan (Jaworski), 38. Fekiač (Coe, Lalík), 46. Sukeľ (De La Gorgendiere, Coe), 58. Jaworski - 8. Frič (Hudec), 36. D. Baláž (Pennington), 55. Archibald (Pennington), 57. Giľák (Smith, Archibald)
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HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Góly: 44. Nauš (Bartakovics) - 22. Linden (Merkley), 25. Sop (Hatala, Barron), 47. Barron (Spooner, Merkley)
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Vlci Žilina - HC Košice 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Góly: 23. Čajkovský, 35. Hecl (Miller, Vajko), 59. Dej (Miller, Walega) - 42. Dachnovskij (Havrila).
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