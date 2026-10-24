Španielske El Clásico či Veľká cena USA. Športový program na dnes (25. október)

Športový program na nedeľu, 25. októbra
Futbal
- 15:30 KFC Komárno - AS Trenčín, 12. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Košice - MŠK Žilina, 12. kolo Niké ligy
- 10:30 OFK Malženice - FC ViOn Zlaté Moravce, 14. kolo MONACObet ligy
- 10:30 MŠK Žilina B - MFK Zvolen, 14. kolo MONACObet ligy
- 11:00 ŠK Slovan Bratislava B - FK Inter Bratislava, 14. kolo MONACObet ligy
- 13:00 FC Hradec Králové - FK Jablonec, 12. kolo českej ligy
- 15:00 Sparta Praha - 1. FC Slovácko, 12. kolo českej ligy
- 18:00 Viktoria Plzeň - FK Pardubice, 12. kolo českej ligy
- 15:30 TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen, 7. kolo Bundesligy
- 17:30 SC Freiburg - Bayern Mníchov, 7. kolo Bundesligy
- 12:30 Inter Miláno - ACF Fiorentina, 8. kolo Serie A
- 15:00 FC Janov - Venezia FC, 8. kolo Serie A
- 15:00 Atalanta Bergamo - Frosinone Calcio, 8. kolo Serie A
- 18:00 US Lecce - Juventus Turín, 8. kolo Serie A
- 20:45 Udinese Calcio - AC Miláno, 8. kolo Serie A
- 15:00 AS Monaco - Lille OSC, 8. kolo Ligue 1
- 17:15 Angers SCO - FC Lorient, 8. kolo Ligue 1
- 17:15 AJ Auxerre - Le Mans FC, 8. kolo Ligue 1
- 17:15 Olympique Marseille - Le Havre AC, 8. kolo Ligue 1
- 17:15 Toulouse FC - ES Troyes, 8. kolo Ligue 1
- 17:15 Stade Rennes - Racing Štrasburg, 8. kolo Ligue 1
- 15:00 Crystal Palace - Newcastle United, 8. kolo Premier League
- 15:00 Hull City - FC Brentford, 8. kolo Premier League
- 15:00 FC Liverpool - Brighton & Hove Albion, 8. kolo Premier League
- 15:00 Manchester United - AFC Bournemouth, 8. kolo Premier League
- 17:30 AFC Sunderland - Leeds United, 8. kolo Premier League
- 14:00 Athletic Bilbao - Getafe CF, 10. kolo La Ligy
- 16:15 Celta Vigo - Real Betis, 10. kolo La Ligy
- 18:30 Real Sociedad - Levante UD, 10. kolo La Ligy
- 21:00 FC Barcelona - Real Madrid, 10. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Nashville Predators, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - New York Rangers, NHL
- 1:00 St. Louis Blues - Carolina Hurricanes, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Vegas Golden Knights, NHL
- 1:00 Boston Bruins - San Jose Sharks, NHL
- 1:00 Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 Washington Capitals - Buffalo Sabres, NHL
- 2:00 Utah Mammoth - Tampa Bay Lightning, NHL
- 3:00 Calgary Flames - Detroit Red Wings, NHL
- 3:00 Seattle Kraken - Minnesota Wild, NHL
- 20:00 Chicago Blackhawks - Florida Panthers, NHL
- 23:00 Dallas Stars - New York Islanders, NHL
- 10:30 HC Oceláři Třinec - Energie Karlovy Vary, 14. kolo českej extraligy
- 16:00 BK Mladá Boleslav - Banes Motor České Budějovice, 14. kolo českej extraligy
- 16:00 Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera, 14. kolo českej extraligy
- 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň, 14. kolo českej extraligy
- 17:00 Mountfield Hradec Králové - Dynamo Pardubice, 14. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov - Kometa Brno, 14. kolo českej extraligy
- 15:30 HK Dukla Trenčín - HK 32 Liptovský Mikuláš, 14. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Slovan Bratislava - HC Košice, 14. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HK Spišská Nová Ves - HC '05 TAM Banská Bystrica, 14. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HC Prešov - Vlci Žilina, 14. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 HKM Zvolen - HK Dukla Michalovce, 14. kolo Tipsport ligy
Tenis
- Turnaj WTA Ning-po a Osaka
- Turnaj ATP Almaty, Brusel a Lyon
Zjazdové lyžovanie
- 10:00/13:00 obrovský slalom mužov, SP v Sölden
Šípky
- 21:30 Finále ME
Basketbal
- 0:00 Charlotte Hornets - Miami Heat, NBA
- 1:30 Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets, NBA
- 1:30 Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks, NBA
- 2:00 Chicago Bulls - Washington Wizards, NBA
- 2:00 Dallas Mavericks - San Antonio Spurs, NBA
- 2:00 Denver Nuggets - New Orleans Pelicans, NBA
- 2:30 Atlanta Hawks - Houston Rockets, NBA
- 3:00 Phoenix Suns - Golden State Warriors, NBA
- 22:00 Utah Jazz - Los Angeles Lakers, NBA
- 23:00 Brooklyn Nets - Indiana Pacers, NBA
Motorizmus
- 4:00 Veľká cena Austinu, MotoGP
- 21:00 Veľká cena USA, formula 1
Hádzaná
- 15:00 Slovensko - Slovinsko, prípravný zápas
- 17:30 ŠKP Bratislava - Tatran Prešov, 5. kolo Handball Extraligy
Volejbal
- 18:00 VK PIRANE Brusno - ŠK ELBA Prešov, 5. kolo Niké extraligy žien
- 19:00 HIT UCM Trnava - VK ŠKM Liptovský Hrádok, 5. kolo Niké extraligy žien
- 17:00 VK SLÁVIA SPU Nitra - VK Slovan Bratislava, 2. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Plávanie
- 9:30 rozplavby, Slovakia Swimming Cup
- 16:00 finále, Slovakia Swimming Cup
Športová gymnastika
- 14:00 finále na náradiach, MS
Krasokorčuľovanie
- 13:10 muži - voľné jazdy /A. Hagara/, ISU Grand Prix /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Bejzbal
- 2:00 Milwaukee Brewers – Tampa Bay Rays, World Series, finále play off MLB
TV program: nedeľa, 25. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.