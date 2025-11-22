Ženy čaká ďalší slalom, Miláno mestské derby. Športový program na dnes (23. november)

Športový program na nedeľu, 23. november
Futbal
- 15:30 MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok, 15. kolo Niké ligy
- 18:00 FC DAC Dunajská Streda - FC Tatran Prešov, 15. kolo Niké ligy
- 13:00 MFK Karviná - FC Hradec Králové,16. kolo českej ligy
- 15:30 FK Jablonec - FC Viktoria Plzeň, 16. kolo českej ligy
- 18:30 1. FC Slovácko - FC Zlín, 16. kolo českej ligy
- 15:00 Leeds United - Aston Villa, 12. kolo Premier League
- 17:30 FC Arsenal - Tottenham Hotspur, 12. kolo Premier League
- 15:30 RB Lipsko - Werder Brémy, 11. kolo Bundesligy
- 17:30 FC St. Pauli - Union Berlín, 11. kolo Bundesligy
- 12:30 Hellas Verona - Parma Calcio, 12. kolo Serie A
- 15:00 US Cremonese - AS Rím, 12. kolo Serie A
- 18:00 Lazio Rím - US Lecce, 12. kolo Serie A
- 20:45 Inter Miláno - AC Miláno, 12. kolo Serie A
- 15:00 AJ Auxerre - Olympique Lyon, 13. kolo Ligue 1
- 17:15 Stade Brest - FC Metz, 13. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Nantes - FC Lorient, 13. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Toulouse - Angers SCO, 13. kolo Ligue 1
- 20:45 OSC Lille - Paríž FC, 13. kolo Ligue 1
- 14:00 Real Oviedo - Rayo Vallecano, 13. kolo La Ligy
- 16:15 Real Betis - FC Girona, 13. kolo La Ligy
- 18:30 CF Getafe - Atletico Madrid, 13. kolo La Ligy
- 21:00 CF Elche - Real Madrid, 13. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 San Jose Sharks - Ottawa Senators, NHL
- 1:00 Washington Capitals - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Seattle Kraken, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers - New Jersey Devils, NHL
- 1:00 Florida Panthers - Edmonton Oilers, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs, NHL
- 2:00 Nashville Predators - Colorado Avalanche, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - New York Rangers, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights, NHL
- 4:00 Calgary Flames - Dallas Stars, NHL
- 19:00 Buffalo Sabres - Carolina Hurricanes, NHL
- 22:00 Winnipeg Jets - Minnesota Wild, NHL
- 23:00 New York Islanders - Seattle Kraken, NHL
- 15:00 HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš, 22. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:30 HK Dukla Trenčín - HC Košice, 22. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce, 22. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Prešov - HKM Zvolen, 22. kolo Tipsport ligy
- 17:00 Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves, 22. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno, 25. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Sparta Praha - Rytíři Kladno, 25. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice, 25. kolo českej extraligy
- 16:00 Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové, 25. kolo českej extraligy
- 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň, 25. kolo českej extraligy
- 16:30 HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec, 25. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Olomouc - Motor České Budějovice, 25. kolo českej extraligy
Tenis
- 15:00 Taliansko - Španielsko, finále Davisovho pohára 2025
Alpské lyžovanie
- 10:30 slalom ženy, 1. kolo SP Gurgl
- 13:30 slalom ženy, 2. kolo SP Gurgl
Skoky na lyžiach
- 12:00 súťaž žien, Svetový pohár v Lillehammeri /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 súťaž mužov, Svetový pohár v Lillehammeri /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Formula 1
- 5:00 VC Las Vegas
Basketbal
- 18:00 Patrioti Levice - Košice Wolves, 10. kolo TIPOS SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Plážový volejbal
- 9:30 finálové zápasy MS (Adelaide, Austrália)
Curling
- 7:00 Slovensko - Slovinsko, ženy B-divízia ME
- 15:00 Slovensko - Lotyšsko, ženy B-divízia ME
- 11:00 Slovensko - Fínsko, muži B-divízia ME
Športová gymnastika
- 7:00 finále na bradlách, juniorské MS /Piliarová/
TV program: nedeľa, 23. november
