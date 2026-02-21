Slovan i Žilina v ďalšom kole Niké ligy. Športový program na dnes (22. február)

Športový program na nedeľu, 22. február
ZOH 2026 - finálové disciplíny
- 10:00/12:15 Boby, muži štvorboby – 3. a 4. jazda, ZOH 2026
- 10:00 Bežecké lyžovanie, ženy 50 km klasicky hromadný štart, ZOH 2026
- 11:05 Curling, ženy finále, ZOH 2026
- 14:10 hokej–muži, Kanada - USA, finále, ZOH 2026
- 20:30 Záverečný ceremoniál, ZOH 2026
- Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (streda 18. február)
Futbal
- 15:30 MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava, 21. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Košice - MŠK Žilina, 21. kolo Niké ligy
- 13:00 Bohemians Praha 1905 - FK Dukla Praha, 23. kolo českej ligy
- 15:30 FK Teplice - SK Sigma Olomouc, 23. kolo českej ligy
- 15:30 FC Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav, 23. kolo českej ligy
- 18:30 FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha, 23. kolo českej ligy
- 15:00 Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers, 27. kolo Premier League
- 15:00 Nottingham Forest - FC Liverpool, 27. kolo Premier League
- 15:00 AFC Sunderland - FC Fulham, 27. kolo Premier League
- 17:30 Tottenham Hotspur - FC Arsenal,
27. kolo Premier League
- 15:30 SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach, 23. kolo Bundesligy
- 17:30 FC St. Pauli - Werder Brémy, 23. kolo Bundesligy
- 19:30 1. FC Heidenheim - VfB Stuttgart, 23. kolo Bundesligy
- 12:00 FC Janov - FC Turín, 26. kolo Serie A
- 15:00 Atalanta Bergamo - SSC Neapol, 26. kolo Serie A
- 18:00 AC Miláno - Parma Calcio, 26. kolo Serie A
- 20:45 AS Rím - US Cremonese, 26. kolo Serie A
- 15:00 AJ Auxerre - Stade Rennes, 23. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Nantes - AC Le Havre, 23. kolo Ligue 1
- 17:15 OGC Nice - FC Lorient, 23. kolo Ligue 1
- 17:15 SCO Angers - OSC Lille, 23. kolo Ligue 1
- 20:45 Racing Štrasburg - Olympique Lyon, 23. kolo Ligue 1
- 14:00 FC Getafe - FC Sevilla, 25. kolo La Ligy
- 16:15 FC Barcelona - UD Levante, 25. kolo La Ligy
- 18:30 Celta Vigo - RCD Mallorca, 25. kolo La Ligy
- 21:00 FC Villarreal - FC Valencia, 25. kolo La Ligy
Hokej
- 18:00 HK Poprad - HK Dukla Trenčín, 50. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HC MONACObet Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš, 50
- 18:00 HC Prešov - HK Dukla Michalovce, 50. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen - HC Košice, 50. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra - HK Spišská Nová Ves, 50. kolo Tipsport ligy
- 18:00 Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava , 50. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 BK Mladá Boleslav - Sparta Praha, 34. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaje ATP v Dauhe, Riu de Janeiro a Delray Beach
Cyklistika
- 10:00 7. etapa: Zayed National Museum – Abú Zabí (149 km), Okolo UAE 2026
Volejbal
- 17:00 VA UNIZA Žilina - Volley project UKF Nitra, nadstavbová časť Niké extraligy
Hádzaná
- 17:00 Házená Kynžvart - MŠK Iuventa Michalovce, 18. kolo MOL ligy
TV program: nedeľu, 22. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.