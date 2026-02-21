Slovan i Žilina v ďalšom kole Niké ligy. Športový program na dnes (22. február)

Hráč Slovana Bratislava Tigran Barseghyan (11) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu.
Hráč Slovana Bratislava Tigran Barseghyan (11) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu. (Autor: © Matej Sagan / Sportnet 2026)
22. feb 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 22. februára. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 22. február

ZOH 2026 - finálové disciplíny

Futbal

  • 15:30 MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava, 21. kolo Niké ligy
  • 18:00 FC Košice - MŠK Žilina, 21. kolo Niké ligy

  • 13:00 Bohemians Praha 1905 - FK Dukla Praha, 23. kolo českej ligy
  • 15:30 FK Teplice - SK Sigma Olomouc, 23. kolo českej ligy 
  • 15:30 FC Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav, 23. kolo českej ligy 
  • 18:30 FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha, 23. kolo českej ligy

  • 15:00 Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers, 27. kolo Premier League
  • 15:00 Nottingham Forest - FC Liverpool, 27. kolo Premier League
  • 15:00 AFC Sunderland - FC Fulham, 27. kolo Premier League
  • 17:30 Tottenham Hotspur - FC Arsenal,
    27. kolo Premier League

  • 15:30 SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach, 23. kolo Bundesligy
  • 17:30 FC St. Pauli - Werder Brémy, 23. kolo Bundesligy
  • 19:30 1. FC Heidenheim - VfB Stuttgart, 23. kolo Bundesligy

  • 12:00 FC Janov - FC Turín, 26. kolo Serie A
  • 15:00 Atalanta Bergamo - SSC Neapol, 26. kolo Serie A
  • 18:00 AC Miláno - Parma Calcio, 26. kolo Serie A
  • 20:45 AS Rím - US Cremonese, 26. kolo Serie A

  • 15:00 AJ Auxerre - Stade Rennes, 23. kolo Ligue 1
  • 17:15 FC Nantes - AC Le Havre, 23. kolo Ligue 1
  • 17:15 OGC Nice - FC Lorient, 23. kolo Ligue 1
  • 17:15 SCO Angers - OSC Lille, 23. kolo Ligue 1
  • 20:45 Racing Štrasburg - Olympique Lyon, 23. kolo Ligue 1

  • 14:00 FC Getafe - FC Sevilla, 25. kolo La Ligy
  • 16:15 FC Barcelona - UD Levante, 25. kolo La Ligy
  • 18:30 Celta Vigo - RCD Mallorca, 25. kolo La Ligy
  • 21:00 FC Villarreal - FC Valencia, 25. kolo La Ligy

Hokej

  • 18:00 HK Poprad - HK Dukla Trenčín, 50. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HC MONACObet Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš, 50. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HC Prešov - HK Dukla Michalovce, 50. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HKM Zvolen - HC Košice, 50. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Nitra - HK Spišská Nová Ves, 50. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava , 50. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 17:30 BK Mladá Boleslav - Sparta Praha, 34. kolo českej extraligy

Tenis

  • Turnaje ATP v Dauhe, Riu de Janeiro a Delray Beach

Cyklistika

  • 10:00 7. etapa: Zayed National Museum – Abú Zabí (149 km), Okolo UAE 2026

Volejbal

  • 17:00 VA UNIZA Žilina - Volley project UKF Nitra, nadstavbová časť Niké extraligy

Hádzaná

  • 17:00 Házená Kynžvart - MŠK Iuventa Michalovce, 18. kolo MOL ligy
TV program: nedeľu, 22. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    dnes 00:00
