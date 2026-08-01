Finále volejbalovej Ligy národov či 2. kolo Niké ligy. Športový program na dnes (2. august)

Športový program na nedeľu, 2. augusta
Futbal
- 10:30 OFK Dynamo Malženice – ŠK Slovan Bratislava B, 2. kolo MONACObet ligy
- 10:30 FC Petržalka – MFK Bytča, 2. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina, 2. kolo Niké ligy
- 17:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Dukla Banská Bystrica, 2. kolo Niké ligy
- 19:00 KFC Komárno - FC Spartak Trnava, 2. kolo Niké ligy
- 15:00 SK Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav, 2. kolo českej ligy
- 17:30 Bohemians Praha 1905 – FC Hradec Králové, 2. kolo českej ligy
- 20:00 FK Pardubice – FK Jablonec, 2. kolo českej ligy
- 14:00 Union Berlín - Cagliari, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj WTA vo Washingtone a Toronte
- Turnaj ATP v Montreale, Los Cabos a vo Washingtone
Basketbal
- 13:00 finále a skupiny o umiestnenie, ME hráčov do 18 rokov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Motorizmus
- 9:35 záverečný deň 10. podujatia seriálu WRC, rely Fínska
Volejbal
- 9:00 zápas o 3. miesto, Liga národov mužov
- 13:30 finále, Liga národov mužov
Horská cyklistika
- 11:00 ženy do 23 rokov, cross country ME
- 13:30 ženy elite, cross country ME
- 16:10 muži elite, cross country ME
Plavecké športy
- 9:00 synchronizované plávanie, kvalifikácia voľná zostava tímov, ME
- 16:00 synchronizované plávanie, finále technická zostava miešaných dvojíc, ME
- 19:00 skoky do vody, finále synchronizované skoky miešaných dvojíc z 3 m dosky, finále 1 m doska ženy, ME
Veslovanie
- 9:45 finálové jazdy, ME
Rýchlostná kanoistika
- 10:00 krátke trate, majstrovstvá Slovenska
Vodný slalom
- 9:00 prvá jazda C1 ženy a K1 muži, Slovak Open
- 10:25 druhá jazda C1 ženy a K1 muži, Slovak Open
- 12:45 prvá jazda C1 muži a K1 ženy, Slovak Open
- 14:00 druhá jazda C1 muži a K1 ženy, Slovak Open
TV program: Nedeľa, 2. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.