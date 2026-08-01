Finále volejbalovej Ligy národov či 2. kolo Niké ligy. Športový program na dnes (2. august)

Radosť z gólu hráčov Žiliny.
Radosť z gólu hráčov Žiliny. (Autor: TASR)
Sportnet|2. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 2. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 2. augusta

Futbal

  • 10:30 OFK Dynamo Malženice – ŠK Slovan Bratislava B, 2. kolo MONACObet ligy
  • 10:30 FC Petržalka – MFK Bytča, 2. kolo MONACObet ligy

  • 17:00 MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina, 2. kolo Niké ligy
  • 17:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Dukla Banská Bystrica, 2. kolo Niké ligy
  • 19:00 KFC Komárno - FC Spartak Trnava, 2. kolo Niké ligy

  • 15:00 SK Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav, 2. kolo českej ligy
  • 17:30 Bohemians Praha 1905 – FC Hradec Králové, 2. kolo českej ligy
  • 20:00 FK Pardubice – FK Jablonec, 2. kolo českej ligy

  • 14:00 Union Berlín - Cagliari, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Tenis

  • Turnaj WTA vo Washingtone a Toronte
  • Turnaj ATP v Montreale, Los Cabos a vo Washingtone

Basketbal

Motorizmus

  • 9:35 záverečný deň 10. podujatia seriálu WRC, rely Fínska

Volejbal

  • 9:00 zápas o 3. miesto, Liga národov mužov
  • 13:30 finále, Liga národov mužov

Horská cyklistika

  • 11:00 ženy do 23 rokov, cross country ME
  • 13:30 ženy elite, cross country ME
  • 16:10 muži elite, cross country ME

Plavecké športy

  • 9:00 synchronizované plávanie, kvalifikácia voľná zostava tímov, ME
  • 16:00 synchronizované plávanie, finále technická zostava miešaných dvojíc, ME
  • 19:00 skoky do vody, finále synchronizované skoky miešaných dvojíc z 3 m dosky, finále 1 m doska ženy, ME

Veslovanie

  • 9:45 finálové jazdy, ME

Rýchlostná kanoistika

  • 10:00 krátke trate, majstrovstvá Slovenska

Vodný slalom

  • 9:00 prvá jazda C1 ženy a K1 muži, Slovak Open
  • 10:25 druhá jazda C1 ženy a K1 muži, Slovak Open
  • 12:45 prvá jazda C1 muži a K1 ženy, Slovak Open
  • 14:00 druhá jazda C1 muži a K1 ženy, Slovak Open
TV program: Nedeľa, 2. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Finále volejbalovej Ligy národov či 2. kolo Niké ligy. Športový program na dnes (2. august)
    dnes 00:00
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