VIDEO: Messi nastúpil prvýkrát po návrate z MS. Hviezdou večera bol Lewandowski

Lionel Messi
Lionel Messi (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|2. aug 2026 o 07:57
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Argentínčan sa dostal do akcie v druhom polčase.

Poľský futbalový útočník Robert Lewandowski v noci na nedeľu v MLS dvoma gólmi rozhodol o víťazstve Chicaga Fire nad Charlotte FC 2:1.

V 20. minúte najskôr vyrovnal na 1:1. V 68. minúte strelou do dolného rohu zabezpečil svojmu tímu tri body.

Pre Lewandowského to bol domáci debut za Chicago v zámorskej súťaži, pripomenula agentúra AP.

Poľský reprezentant prišiel do metropoly štátu Illinois v lete z Barcelony, s ktorou v uplynulej sezóne získal španielsky titul. S Chicagom podpísal dvojročný kontrakt.

VIDEO: Zostrih zápasu Chicago - Charlotte

Messi naskočil z lavičky, Miami remizovalo

Svoj prvý zápas po návrate z majstrovstiev sveta odohral aj hviezdny Lionel Messi. Argentínsky útočník naskočil do duelu jeho Interu Miami proti Columbusu Crew v 52. minúte z lavičky náhradníkov.

Súboj sa napokon skončil nerozhodne 2:2. Miami poslala do vedenia v 16. minúte druhá veľká hviezda Luis Suárez, no Columbus dokázal vyrovnať po vlastnom góle Casemira.

Domácim síce vrátil tesne pred prestávkou vedenie Noah Allen, no v 84. minúte zachránil hosťom bod Brais Méndez.

VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miami - Columbus

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