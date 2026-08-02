VIDEO: Messi nastúpil prvýkrát po návrate z MS. Hviezdou večera bol Lewandowski

Poľský futbalový útočník Robert Lewandowski v noci na nedeľu v MLS dvoma gólmi rozhodol o víťazstve Chicaga Fire nad Charlotte FC 2:1.
V 20. minúte najskôr vyrovnal na 1:1. V 68. minúte strelou do dolného rohu zabezpečil svojmu tímu tri body.
Pre Lewandowského to bol domáci debut za Chicago v zámorskej súťaži, pripomenula agentúra AP.
Poľský reprezentant prišiel do metropoly štátu Illinois v lete z Barcelony, s ktorou v uplynulej sezóne získal španielsky titul. S Chicagom podpísal dvojročný kontrakt.
VIDEO: Zostrih zápasu Chicago - Charlotte
Messi naskočil z lavičky, Miami remizovalo
Svoj prvý zápas po návrate z majstrovstiev sveta odohral aj hviezdny Lionel Messi. Argentínsky útočník naskočil do duelu jeho Interu Miami proti Columbusu Crew v 52. minúte z lavičky náhradníkov.
Súboj sa napokon skončil nerozhodne 2:2. Miami poslala do vedenia v 16. minúte druhá veľká hviezda Luis Suárez, no Columbus dokázal vyrovnať po vlastnom góle Casemira.
Domácim síce vrátil tesne pred prestávkou vedenie Noah Allen, no v 84. minúte zachránil hosťom bod Brais Méndez.
VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miami - Columbus