VIDEO: Bol na pokraji knokautu, potom otočil zápas. Muradov získal druhý titul v OKTAGONe

Uzbecko-český bojovník Makhmud Muradov sa stal novým šampiónom poloťažkej váhy organizácie OKTAGON.
Na turnaji OKTAGON 92 v Prahe ukončil dovtedajšieho držiteľa opasku Willa Fleuryho technickým knokautom v druhom kole.
Muradov prijal titulový zápas proti Fleurymu na poslednú chvíľu, no napriek tomu dokázal zosadiť šampióna z trónu.
Úvod zápasu priniesol vyrovnaný súboj v postoji. Približne po dvoch minútach však Fleury preniesol duel na zem, kde prevzal kontrolu a pripisoval si tvrdé údery.
V závere prvého kola navyše írsky šampión presadil tvrdú ľavačku, po ktorej sa Muradov ocitol na zemi. Zachránil ho až záverečný gong.
Začiatok druhého kola však priniesol úplne iný obraz.
Muradov trafil presnú pravačku, ktorá Fleuryho poslala k zemi. Uzbecko-český bojovník okamžite pokračoval ďalšími údermi na zemi a rozhodca duel ukončil.
Muradov tak zvíťazil technickým knokautom v druhom kole a stal sa novým šampiónom poloťažkej váhy.
VIDEO: Ukončenie zápasu Muradov – Fleury
Pre Muradova ide už o druhý titul v organizácii OKTAGON. Okrem opasku do 93 kilogramov je aj držiteľom dočasného titulu strednej váhy. Fleury naopak prišiel o pás pri svojej prvej obhajobe v poloťažkej divízii.