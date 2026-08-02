Možnosť ísť do vyššej súťaže prišla na poslednú chvíľu. Idú do toho s odchovancami

Oba tímy skončili v uplynulej sezóne na druhom mieste svojej súťaže. Nakoniec však oba postúpili.
V 1. kole Slovnaft Cupu privítal nováčik V. ligy Juh SsFZ FK Iskra Hnúšťa nováčika IV. ligy SsFZ FK Brezno.
Prvý gól síce dali domáci, no hostia nakoniec vyhrali 3:1.
Dve jedenástky pre domácich
„Brali sme tento zápas ako generálku na štvrtú ligu. Súper ma prekvapil herne aj kondične. Chceli hrať futbal, boli bojovní, mali aj šance. Je to kvalitné a sympatické mužstvo,“ vravel po zápase tréner Brezna Marian Strelec.
Prvý polčas bol vyrovnaný, domáci mohli ísť do vedenia, ale Peter Karkus nepremenil pokutový kop.
Hnúšťania pred zápasom trénovali aj jedenástky. „Práve Karkus kopal najlepšie, aj preto si loptu zobral tak suverénne. Ale stáva sa to. Aj iní hráči zahodili jedenástku, nerobím z toho vedu,“ zdôraznil tréner Hnúšte Július Szőke.
Začiatkom druhého polčasu si domáci vybojovali ďalší pokutový kop a ten už Juraj Boľf premenil. „Obidva pokutové kopy vybojoval Ľubomír Husanica svojou rýchlosťou. Keby sme vyhrávali 2:0, možno by sme remizovali,“ usmial sa Szőke.
V horúčave patril záver hosťom
Tréner hostí už cez polčas zdôrazňoval svojim hráčom, že majú súpera unaviť tým, že ho nechajú dlho behať bez lopty.
„Druhý polčas bol z našej strany oveľa lepší a koncentrovanejší. Mali sme výborné držanie lopty a dobré herné situácie,“ skonštatoval po zápase kouč hostí.
V poslednej štvrťhodine už domáci kondične nevládali. Za hostí sa postupne presadili Serhiy Kurta, Tomáš Tréner a Kristián Kobzoš.
„Súpera sme prevalcovali a zaslúžene sme ich zdolali,“ poznamenal Strelec.
Tím z vyššej súťaže tak napokon postúpil do ďalšieho kola Slovnaft Cupu.
S herným výkonom však bol spokojný aj domáci tréner Szőke. „Hrali sme nadštandardne. Posledných pätnásť minút sme fyzicky odišli. Hostia to vydržali aj v tejto horúčave, naši chlapci už toho mali dosť,“ prízvukoval kouč Hnúšte.
Postup z druhého miesta
Brezno obsadilo v minulej sezóne druhé miesto v V. lige Juh SsFZ. Zo 26 zápasov 19 vyhralo, trikrát remizovalo a štyrikrát prehralo. Získalo 60 bodov a za prvou Novou Baňou zaostalo iba o štyri body.
Napokon však aj druhé miesto znamenalo postup do IV. ligy, keďže sa do nej neprihlásili Zubrohlava (v uplynulej sezóne skončila 13., teraz bude hrať piatu ligu), ani Radôstka (11. tím tabuľky, prihlásila sa len do šiestej ligy).
Definitíva o postupe Brezna padla v deň uzávierky prihlášok do súťaží.
„Myslím si, že sme si postup zaslúžili. V druhej polovici súťaže sme boli vyrovnaným súperom Novej Bane,“ podčiarkol Marian Strelec.
V zimnej príprave malo Brezno problémy, niekedy trénovalo len osem-deväť hráčov. Na jar však Brezno vyhralo jedenásť zápasov a dvakrát remizovalo, ani raz neprehralo.
„Len našimi chybami sme nepostúpili z prvého miesta, lebo niekoľkokrát sme už mali na dosah Novú Baňu,“ skonštatoval tréner Brezna.
V prvom kole IV. ligy Brezno privíta Kováčovú.
„Sme plní očakávania. Samozrejme, je to iná kvalita, ale nejdeme do súťaže bojazlivo. Podarilo sa nám posilniť káder. Chceme, aby sa diváci bavili futbalom a vedeli, čo vlastne chceme v obidvoch fázach hry,“ skonštatoval Marian Strelec.
„Verím, že nebudeme v súťaži fackovacím panákom. Samozrejme, každý by chcel byť v tabuľke čo najvyššie,“ doplnil.
Prišlo to náhle
Hnúšťa skončila v ročníku 2025/2026 na druhom mieste skupiny D VI. ligy SsFZ.
V 22 zápasoch osemnásťkrát vyhrala, dvakrát remizovala a dvakrát prehrala. Skóre mala 100:24 a získala 56 bodov. Na prvé Tomášovce stratili päť bodov.
Napokon sa však aj Hnúšťa posunula o súťaž vyššie. Z V. ligy Juh sa odhlásili Ladomerská Vieska aj Slovenská Ľupča, preto sa súťaž dopĺňala na poslednú chvíľu.
Vyššie sa posunul aj druhý tím VI. ligy skupiny C TJ Slovan Dudince.
Na rozhodovanie nemali Hnúšťania veľa času, museli rozhodnúť bleskovo.
„Prišlo to náhle. Urobili sme si spoločný míting s hráčmi aj s trénerom, či chceme ísť vyššie. Máme však mladý tím, hráme s odchovancami, chceme vyskúšať túto súťaž,“ uviedol pre Sportnet predseda klubu Marian Petrok.
„Už počas sezóny boli šumy, že možno sa niektoré mužstvá neprihlásia, aj preto sme chceli skončiť na druhom mieste. Keď však už bola aj šiesta liga vylosovaná, už sme nepredpokladali, že budú nejaké zmeny,“ prezradil Július Szőke.
Ponuku ísť vyššie museli dôkladne zvážiť. „Je tam veľa tímov z okresov Lučenec a Veľký Krtíš, čo je z hľadiska cestovania výhodné,“ poznamenal tréner.
„Zvažovali sme však, či je káder na tú súťaž pripravený. Dvakrát po sebe sme skončili druhí, doma sme vyhrávali. Teraz aby to chlapci a diváci zvládli, že občas aj doma prehráme a možno budeme v dolnej časti tabuľky. Ak sa zachránime, bude to splnený cieľ,“ zdôraznil Szőke.
V prvom kole nastúpi Hnúšťa v Tomášovciach. „Aj vlani sme hrali v šiestej lige prvé kolo práve tam. Skončilo to remízou 2:2. Takýto výsledok by som bral aj teraz,“ uzavrel Július Szőke.