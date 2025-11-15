Pokračuje Tipsport liga či slalom mužov v Levi. Športový program na dnes (16. november)

Na snímke zľava brankár Jaroslav Janus, Lukáš Kozák (obaja Prešov) a Miks Tumanovs (Prešov) počas zápasu 8. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HC Košice
Na snímke zľava brankár Jaroslav Janus, Lukáš Kozák (obaja Prešov) a Miks Tumanovs (Prešov) počas zápasu 8. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HC Košice (Autor: TASR)
16. nov 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 16. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 16. november

Futbal

Hokej

  • 0:00 Minnesota Wild - Anaheim Ducks, NHL
  • 1:00 Chicago Blackhawks - Toronto Maple Leafs, NHL
  • 1:00 Columbus Blue Jackets - New York Rangers, NHL
  • 1:00 Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers, NHL
  • 1:00 Washington Capitals - New Jersey Devils, NHL
  • 1:00 Detroit Red Wings - Buffalo Sabres, NHL
  • 1:00 Ottawa Senators - Los Angeles Kings, NHL
  • 1:00 Montreal Canadiens - Boston Bruins, NHL
  • 2:00 Dallas Stars - Philadelphia Flyers, NHL
  • 2:00 St. Louis Blues - Vegas Golden Knights, NHL
  • 4:00 Seattle Kraken - San Jose Sharks, NHL
  • 4:00 Calgary Flames - Winnipeg Jets, NHL
  • 15:00 Pittsburgh Penguins - Nashville Predators, NHL (Štokholm)
  • 23:00 Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks, NHL

  • 16:00 HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín, 19. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen, 19. kolo Tipsport ligy
  • 16:30 HK Dukla Michalovce - HC MONACObet Banská Bystrica, 19. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina, 19. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HK Nitra - HK Poprad, 19. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 17:30 HC Košice - HC Prešov, 19. kolo Tipsport ligy

  • 15:30 HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice, 23. kolo českej extraligy
  • 16:00 BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec, 23. kolo českej extraligy
  • 16:00 HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno, 23. kolo českej extraligy
  • 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha, 23. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec, 23. kolo českej extraligy

Tenis

  • od 18:00 finále, Turnaj majstrov ATP v Turíne

  • 15:00 Argentína - Švajčiarsko, baráž o postup do kvalifikácie Pohára Billie-Jean Kingovej

Hádzaná

  • 17:00 HC DAC Dunajská Streda - Sokol Poruba, 9. kolo MOL ligy

  • 15:30 MŠK IUVENTA Michalovce - H.V. Quintus, 3. kolo Európskeho pohára EHF

Volejbal

  • 16:00 TJ Spartak Myjava - VK Slovan Bratislava, 4. kolo Niké Extraligy
  • 16:00 RIEKER UJS Komárno - VK MIRAD UNIPO Prešov, 4. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/ 

Alpské lyžovanie

Motorizmus

  • 14:00 MotoGP - VC Valencie

Džudo

  • 10:00 Grand Prix ( Záhreb)
TV program: nedeľa, 16. november
Ostatné športy

    Na snímke zľava brankár Jaroslav Janus, Lukáš Kozák (obaja Prešov) a Miks Tumanovs (Prešov) počas zápasu 8. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HC Košice
    Na snímke zľava brankár Jaroslav Janus, Lukáš Kozák (obaja Prešov) a Miks Tumanovs (Prešov) počas zápasu 8. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HC Košice
    Pokračuje Tipsport liga či slalom mužov v Levi. Športový program na dnes (16. november)
    dnes 00:00
