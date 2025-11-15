Pokračuje Tipsport liga či slalom mužov v Levi. Športový program na dnes (16. november)

Športový program na nedeľu, 16. november
Futbal
- 1:00 Kolumbia - Nový Zéland, prípravné zápasy
- 2:00 Mexiko - Uruguaj, prípravné zápasy
- 10:30 FC Petržalka - ŠK Slovan Bratislava B, 17. kolo MONACObet ligy
- 11:00 Slávia TU Košice - FC ŠTK 1914 Šamorín, 17. kolo MONACObet ligy
- 20:00 Nigéria - DR Kongo, finále play off africkej kvalifikácie MS 2026
- 15:00 Portugalsko - Arménsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 15:00 Maďarsko - Írsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 18:00 Ukrajina - Island, európska kvalifikácia MS 2026
- 18:00 Azerbajdžan - Francúzsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 18:00 Srbsko - Lotyšsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 18:00 Albánsko - Anglicko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Taliansko - Nórsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Izrael - Moldavsko, európska kvalifikácia MS 2026
Hokej
- 0:00 Minnesota Wild - Anaheim Ducks, NHL
- 1:00 Chicago Blackhawks - Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets - New York Rangers, NHL
- 1:00 Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers, NHL
- 1:00 Washington Capitals - New Jersey Devils, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - Buffalo Sabres, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Los Angeles Kings, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Boston Bruins, NHL
- 2:00 Dallas Stars - Philadelphia Flyers, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Vegas Golden Knights, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - San Jose Sharks, NHL
- 4:00 Calgary Flames - Winnipeg Jets, NHL
- 15:00 Pittsburgh Penguins - Nashville Predators, NHL (Štokholm)
- 23:00 Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks, NHL
- 16:00 HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín, 19. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen, 19. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HK Dukla Michalovce - HC MONACObet Banská Bystrica, 19. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina, 19. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK Nitra - HK Poprad, 19. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HC Košice - HC Prešov, 19. kolo Tipsport ligy
- 15:30 HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice, 23. kolo českej extraligy
- 16:00 BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec, 23. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno, 23. kolo českej extraligy
- 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha, 23. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec, 23. kolo českej extraligy
Tenis
- od 18:00 finále, Turnaj majstrov ATP v Turíne
- 15:00 Argentína - Švajčiarsko, baráž o postup do kvalifikácie Pohára Billie-Jean Kingovej
Hádzaná
- 17:00 HC DAC Dunajská Streda - Sokol Poruba, 9. kolo MOL ligy
- 15:30 MŠK IUVENTA Michalovce - H.V. Quintus, 3. kolo Európskeho pohára EHF
Volejbal
- 16:00 TJ Spartak Myjava - VK Slovan Bratislava, 4. kolo Niké Extraligy
- 16:00 RIEKER UJS Komárno - VK MIRAD UNIPO Prešov, 4. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Alpské lyžovanie
- 10:00 slalom mužov, 1. kolo SP Levi /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:00 slalom mužov, 2. kolo SP Levi /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Motorizmus
- 14:00 MotoGP - VC Valencie
Džudo
- 10:00 Grand Prix ( Záhreb)
TV program: nedeľa, 16. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.