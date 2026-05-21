Česko smúti. Nečakane zomrel víťaz Veľkej pardubickej spred dvoch rokov

Predvlaňajší víťaz Veľkej pardubickej Sexy Lord podľahol v stredu ťažkej kolike. O skone 10-ročného ryšiaka, ktorý sa v roku 2024 v tesnom dobehu slávneho dostihu zapísal do histórie deleným víťazstvom s ďalším valachom Godfreyom, informoval web jezdci.cz.
Dostihová kariéra zverenca trénerky Martiny Růžičkovej sa tak uzavrela s bilanciou 31 štartov a šiestich víťazstiev.
Sexy Lord triumfoval vo Veľkej pardubickej pri svojom premiérovom štarte po kurióznej situácii. Po dlhom skúmaní tesného dobehu dostihová komisia kvôli chýbajúcej cieľovej fotografii vyhlásila prvýkrát dvoch víťazov.
Pri vlaňajšej obhajobe víťazstvo džokej Jaroslav Myška koňa kvôli zraneniu šľachy pred poslednou prekážkou zastavil.
