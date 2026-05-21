Lukostrelci na ME končia. Osemfinále znamenalo stopku pre tri slovenské tímy

Jozef Bošanský (Autor: TASR)
TASR|21. máj 2026 o 15:08
Slovenskí reprezentanti sa na ME v lukostreľbe v tureckej Antalyi nedostali v tímových súťažiach medzi osmičku najlepších.

Osemfinále bolo konečnou pre slovenský pár v mixe v kladkovom luku, družstvo žien v olympijskom luku i tím mužov v kladkovom luku.

Dvojica Petra Kočutová, Jozef Bošanský v disciplíne, ktorá bude mať v Los Angeles 2028 olympijskú premiéru, zviedli dramatický súboj s talianskym duom Elisa Ronerová, Michea Godano.

Podľahli v ňom až v dodatočnom rozstrele 18:19, keď po využití štandardného počtu šípov bol stav nerozhodný 153:153.

Ženské trio v olympijskom luku Denisa Hurban Baránková, Elena Bendíková a Kristína Druskovová prehralo s Veľkou Britániou 2:6 na setové body.

Slovenský tím v kladkovom luku Jozef Bošanský, Matúš Durný ml. a Oliver Zachar podľahol Slovincom 226:236.

