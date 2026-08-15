Získa trofej City alebo Arsenal? Vrcholia aj ME v atletike. Športový program na dnes (16. august)

Športový program na nedeľu, 16. augusta
Futbal
- 17:00 FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce, 4. kolo Niké ligy
- 19:00 KFC Komárno - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 4. kolo Niké ligy
- 10:30 OFK Dynamo Malženice - MŠK Považská Bystrica, 4. kolo MONACObet ligy
- 10:30 FC Petržalka - FC Tatran Prešov, 4. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FC Baník Ostrava - SK Artis Brno, 4. kolo českej ligy
- 20:00 FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha, 4. kolo českej ligy
- 17:00 Racing Santander - Villarreal CF, 1. kolo La ligy
- 19:00 RCD Espanyol Barcelona - Levante UD, 1. kolo La ligy
- 16:00 FC Arsenal - Manchester City, FA Community Shield
- 20:45 Racing Lens - Paríž St. Germain, Francúzsky Superpohár
Atletika
- 8:30 maratón žien, ME v atletike 2026 (Veronika Páleníková)
- 9:10 maratón mužov, ME v atletike 2026
- 20:30 finálový večer VII. súťažného dňa, ME v atletike 2026
Tenis
- od 17:00 turnaj WTA v Cincinnati
- od 17:00 turnaj ATP v Cincinnati
Cyklistika
- 12:00 preteky ADAC Cyclassics
Horská cyklistka
- 11:00 finálové jazdy mužov a žien, ME v zjazde v Sofii
Plávanie
- 9:30 rozplavby, ME v Paríži
- 18:30 semifinále a finále, ME v Paríži
Footgolf
- 13:30 Slovak Open - 3. deň /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Moderná gymnastika
- 11:00 finále jednotlivých náčiní a spoločných skladieb, MS vo Frankfurte nad Mohanom
Športová gymnastika
- 10:00 finále junioriek na jednotlivých náradiach, ME v Záhrebe
- 16:00 finále súťaže družstiev žien, ME v Záhrebe
Plážový volejbal
- 14:45/17:15 finále žien a mužov, ME (Stare Jablonki/Poľ.) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 16:00 Niké Summer Beach Tour v Žiline /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Zápasenie
- 10:00 kvalifikačné kolá GR: 63, 77, 87 a 130 kg, MS do 20 rokov v Bratislave
- 18:00 semifinále GR: 63, 77, 87 a 130 kg, MS do 20 rokov v Bratislave
TV program: Nedeľa, 16. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.