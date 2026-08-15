Získa trofej City alebo Arsenal? Vrcholia aj ME v atletike. Športový program na dnes (16. august)

Erling Haaland (vľavo) a William Saliba v zápase Manchester City - Arsenal FC.
Erling Haaland (vľavo) a William Saliba v zápase Manchester City - Arsenal FC. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|16. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 16. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 16. augusta

Futbal

  • 17:00 FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce, 4. kolo Niké ligy
  • 19:00 KFC Komárno - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 4. kolo Niké ligy

  • 10:30 OFK Dynamo Malženice - MŠK Považská Bystrica, 4. kolo MONACObet ligy
  • 10:30 FC Petržalka - FC Tatran Prešov, 4. kolo MONACObet ligy

  • 15:00 FC Baník Ostrava - SK Artis Brno, 4. kolo českej ligy
  • 20:00 FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha, 4. kolo českej ligy

  • 17:00 Racing Santander - Villarreal CF, 1. kolo La ligy
  • 19:00 RCD Espanyol Barcelona - Levante UD, 1. kolo La ligy

  • 16:00 FC Arsenal - Manchester City, FA Community Shield
  • 20:45 Racing Lens - Paríž St. Germain, Francúzsky Superpohár

Atletika

Tenis

  • od 17:00 turnaj WTA v Cincinnati
  • od 17:00 turnaj ATP v Cincinnati

Cyklistika

  • 12:00 preteky ADAC Cyclassics

Horská cyklistka

  • 11:00 finálové jazdy mužov a žien, ME v zjazde v Sofii

Plávanie

  • 9:30 rozplavby, ME v Paríži
  • 18:30 semifinále a finále, ME v Paríži

Footgolf

Moderná gymnastika

  • 11:00 finále jednotlivých náčiní a spoločných skladieb, MS vo Frankfurte nad Mohanom

Športová gymnastika

  • 10:00 finále junioriek na jednotlivých náradiach, ME v Záhrebe
  • 16:00 finále súťaže družstiev žien, ME v Záhrebe

Plážový volejbal

Zápasenie

  • 10:00 kvalifikačné kolá GR: 63, 77, 87 a 130 kg, MS do 20 rokov v Bratislave
  • 18:00 semifinále GR: 63, 77, 87 a 130 kg, MS do 20 rokov v Bratislave
TV program: Nedeľa, 16. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Erling Haaland (vľavo) a William Saliba v zápase Manchester City - Arsenal FC.
    Erling Haaland (vľavo) a William Saliba v zápase Manchester City - Arsenal FC.
    Získa trofej City alebo Arsenal? Vrcholia aj ME v atletike. Športový program na dnes (16. august)
    dnes 00:00
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