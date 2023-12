Weiss: Vždy som bol úspešný, keď som riskoval. Gašparíkovci robili, čo mohli (Sportnet podcast)

Vo futbalovej Európe síce pokračuje bratislavský Slovan, no ani tomu sa nepodarilo vyhrať posledný zápas v skupine. Na domácej pôde podľahol Olimpiji Ľubľana 1:2.

Keďže ale v druhom zápase skupiny Lille triumfoval nad Klaksvíkom, tak to znamená, že ak by aj “Belasí” vyhrali, nestačilo by im to na prvú priečku v skupine. Slovanisti si tak zahrajú šestnásťfinále v Európskej konferenčnej lige. Hodnotenie zápasu trénerom Slovana Vladimíra Weissa staršieho nájdete v podcaste.

Viac k téme:

Putina nahneval MOV

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) minulotýždňovým rozhodnutím pustiť športovcov z Ruska a Bieloruska na budúcoročné OH do Paríža urobil veľký ústretový krok voči agresorom vojny na území Ukrajiny, ruský vodca Vladimir Putin však napadol podmienku neutrality, ktorú výbor žiada.