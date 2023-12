Putin napadol podmienky neutrality pre Rusov a Bielorusov, športovcov na olympiádu možno nepustí

Naznačil dokonca, že Rusko ešte neprijalo definitívne rozhodnutie, či svojich športovcov pustí na OH 2024.

MOSKVA. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) minulotýždňovým rozhodnutím pustiť športovcov z Ruska a Bieloruska na budúcoročné OH do Paríža urobil veľký ústretový krok voči agresorom vojny na území Ukrajiny, ruský vodca Vladimir Putin však napadol podmienku neutrality, ktorú výbor žiada.

Šancu nedostanú kolektívy a jednotlivci nesmú byť napojení na silové zložky krajiny - políciu či armádu.

Do Paríža tiež nesmú ísť osoby ktoré od februára 2022 akoukoľvek formou vyjadrili podporu ruskej vojne na ukrajinskom území.

"Vždy som hovoril, že športovci trénujú roky a je potrebné dať im príležitosť súťažiť na najväčších podujatiach vrátane olympijských hier. Každý vie, či je to naša vlajka, alebo nie, každý vie, že je to náš športovec. Je to samozrejmá vec. A preto som v zásade podporoval našich športovcov, aby na takéto súťaže chodili, ale teraz treba dôkladne analyzovať, aké sú podmienky MOV," uviedol Putin.

Politicky motivované umelé podmienky?

Putin tiež vyjadril obavu, že "politicky motivované umelé podmienky" by mohli byť zneužité na vylúčenie špičkových ruských športovcov, ktorí sú konkurenciou pre iné krajiny.