Trnava sa s pohárovou Európou rozlúčila jasnou prehrou, v skupine získala iba bod

/zdroj: www.trnavskyhlas.sk/

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Tréner by mal byť po takomto zápase smutný, ale absolútne to takto necítim. Vybojovali sme si účasť v skupinovej fáze, už to bol pre nás bonus. Vedeli sme, že sme dostali do skupiny tri kvalitné mužstvá. Dnes pre nás výsledok nie je dobrý, chalani robili, čo mohli, ale ten rozdiel v kvalite bol taký markantný, že sa napokon na výsledku prejavil.

My sme dnes nechceli ísť do zápasu s defenzívnou taktikou ani zostavou, chceli sme s ťažkým súperom hrať, dobre nás však dostupovali, nemali sme kvalitu na lopte a Fenerbahce si vypracovalo veľa brejkových situácií, opakovalo sa to aj po zmene strán, keď Fenerbahce si vypracovalo väčšinu gólových situácií po prechodovej fáze a brejkoch.

Túto skupinu a celkovo tento zápas berieme ako skúsenosti, pre mladších je to možno aj poučenie. Ťažko niečo vyčítať hlavne mladším, keď vám dá góly Džeko, ktorý má väčší plat ako my rozpočet celého klubu. Niekde sa tá kvalita musí prejaviť. Pre našich mladíkov to bola škola futbalu."