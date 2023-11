Získa Vlhová ďalšieho soba a dodrží slovo? Tréner Calzona nepočíta s dvojicou z Malorky (podcast Sportnet)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

Úradujúci víťaz Slovenského pohára tak stratil šancu na postup do vyraďovacej fázy a s jedným bodom figuruje na dne tabuľky H-skupiny.

Za polárnym kruhom trénovala slovenská lyžiarka necelé dva týždne. V Levi je tradícia, že víťazka pretekov získa za prvenstvo soba.

Celkovo ich má päť. Prvý dostal pomenovanie po otcovi (Igor). Ďalší sa volajú Pepi, Lujza, Michal a Boris. Kedysi spomenula, že ďalší by dostal meno po jej mamine, to znamená, že by sa volal Zuzana.

