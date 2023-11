Ďurišov gól zaskočil Nordsjaelland. Spartak Trnava získal v Dánsku vytúžený bod

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Nordsjaelland ukázal svoju domácu kvalitu v prvom polčase, bolo to náročné a ukázali veľkú individuálnu silu. My sme zmenili systém, prešli sme na štyroch obrancov a myslím si, že nám to dosť sadlo. Domáci mali síce šance, ale tie vznikali po individuálnych akciách. Tie situácie sme nakoniec ustáli, smolný moment bola penalta, ale v podstate som nemal chalanom v šatni čo povedať. Po štandardke nám vyšiel signál a možno sme boli v druhom polčase aj nebezpečnejší tím. Záver bol možno trocha hektický, aj ten sme však ustáli."

Michal Ďuriš, strelec gólu Spartaka: "Ja si myslím, že to bol dnes cenný bod. Najmä druhý polčas bol výborný, keby ich máme doma teraz, možno už vieme ako na nich. Vidíme, že aj takéto silné mužstvo na lopte sa dá dobre a správne pressovať. Pripravovali sme sa 4-5 dní, dodržali sme čo sme mali a pod tlakom robí chyby každý. Po góle ma mohli nechať potešiť a skúmať to neskôr. Neviem presne čo skúmali, ale je dôležité, že to uznali."

Erik Daniel, hráč Trnavy: "Dnešný zápas bol fyzicky veľmi náročný, ustáli sme šance domácich a sme radi za zisk bodu. Oni v druhom polčase trocha poľavili a nevládali, my sme mali viac loptu. Som rád, že som to zvládol na poste ľavého obrancu a získali sme bod. Nevadilo mi, že som hral cez nohu, ale na začiatku som sa trocha hľadal. Neviem si predstaviť prechod do obrany, ja rád útočím a dúfam, že to už nebudem hrať."

/zdroj: TASR/: