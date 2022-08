Výber šéfredaktora: O šikovnom aquamanovi a keď nehrajú Bánovce, dobrý je aj Katar

Amatérov, ktorí hrajú futbal pre radosť popri práci, čaká zrejme najväčší zážitok v kariére. A to zrejme (najmä) vďaka tomu, že ešte pred začiatkom sezóny to v spomínanej piatej lige zabalili Bánovce nad Bebravou, takže Domaniža má koncom augusta voľno...

Cesta súrodencov Silvie a Jozefa Solymosyovcov za bronzovými medailami na ME v synchornizovanom plávaní sa začala skôr, ako vznikla disciplína, v ktorej ich vybojovali.

Do pozornosti by som rád ponúkol úspešný a celkom dojímavý príbeh z majstrovstiev Európy v plaveckých športoch v Ríme.

Ak ste náhodou nezachytili, čo viedlo k najočakávanejšiemu futbalovému súboju v auguste, všetko podstatné nájdete v texte reportéra Sportnetu Ivana Mrišku. Katarské dobrodružstvo futbalistov Domaniže samozrejme sledujeme na Sportnete až do jeho, veríme, že vydareného, konca.

A celú mozaiku tohto bizarného príbehu dopĺňa fakt, že v hre o zájazd do Rakúska spojený s prípravným zápasom proti Kataru bolo ešte mužstvo z Čiližskej Radvane, kde však manažérovi nedvíhali telefón a Hrubý Šúr odmietol, lebo v tom termíne majú Obecný deň (a vystúpi aj kapela Senzus).

V plnej sile, s hráčmi ako Slafkovský, Nemec, Mešár, Chromiak či Kňažko by Slovensko patrilo azda aj k adeptom na medailu.

Mnoho hokejových fanúšikov sa ešte pred niekoľkými týždňami tešilo na preložený šampionát hráčov do 20 rokov, ktorý vrcholí v kanadskom Edmontone.

Bez nich sa však mužstvo trápilo a nepostúpilo ani do štvrťfinále. Aký podiel zodpovednosti za to nesie realizačný tím a mali by pri dvadsiatke Ivan Feneš a spol. zostať.

Na to sa pozrel v analýze spolupracovník Sportnetu a hokejový insider známy aj z televíznej obrazovky Ondrej Rusnák.

Čítajte: Mal by tréner Feneš pri dvadsiatke skončiť? Tú sú argumenty pre a proti

Contador (nielen) o Saganovi

Volali ho El Pistolero podľa víťazného gesta. Vystrel palec a ukazovák, tri zvyšné prsty stiahol a naznačil akoby strieľal z revolvera. Vyznával útočný štýl a snažil sa bojovať, aj keď mu okolnosti nepriali. Preto si získal srdcia fanúšikov.

Alberto Contador patril medzi najlepších etapových jazdcov svojej generácie. Po skončení kariéry presadol z bicykla na motorku a z pozície odborníka komentuje cyklistické preteky pre Eurosport.