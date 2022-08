Medaila bola drina, ale Solymosyovci mali náskok. Jozef plával od piatich rokov

Synchronizované plávanie bolo do roku 2014 čisto ženským športom. Lenže v rámci exhibícií a v zahraničí na národných súťažiach štartovali aj muži. Jedným z priekopníkov v synchronizovanom plávaní je Američan Bill May.

„Ešte keď som bola aktívna akvabela, štartovali sme spolu na jednej súťaži. Videla som, že keď to ide vo Francúzsku, v Amerike, tak prečo by to nemohlo ísť aj u nás?“ vysvetľuje Ivana Solymosyová.

„Nedalo sa to skĺbiť. Jožka sme začali brávať so sebou na synchronizované plávanie. Hneď od začiatku bol veľmi šikovný, predbiehal aj staršie dievčatá. Bavilo ho to. Mal nadanie aj na gymnastiku, bol ohybný. Snažili sme sa to využiť. Okolité krajiny vtedy nemali chlapcov vôbec,“ hovorí.

Jozef sa začal venovať synchronizovanému plávaniu, keď mal 5 rokov. Medzinárodná plavecká federácia vtedy ešte ani neuvažovala, že by na vrcholných podujatiach nechala súťažiť aj mužov.

Keď v roku 2014 schválila súťaž miešaných párov, Solymosy už mal za sebou viacero súťaží na Slovensku.

„Mali sme pred súpermi náskok a videla som, že toto by mohla byť pre nás šanca.