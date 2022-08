Mal by tréner Feneš pri dvadsiatke skončiť? Tú sú argumenty pre a proti

Po neúspešnom účinkovaní na majstrovstvách sveta do 20 rokov v kanadskom Edmontone sa natíska otázka, či by mal hlavný tréner Ivan Feneš pokračovať pri juniorskej reprezentácii a skladať tím na ďalší šampionát.

Ondrej Rusnák (32) je bývalý hokejový útočník. Bol členom slovenskej dvadsiatky, ktorá obsadila na MS 2009 štvrté miesto. Kontakt s hokejom nestratil ani po skončení kariéry. Pôsobí ako spolukomentátor RTVS, pre Sportnet pracuje ako hokejový insider. Ponúka rozhovory so zaujímavými ľuďmi, aj pohľad do zákulisia. Je syn hokejovej legendy Dáriusa Rusnáka.

Akosi automaticky sa začnú v našej spoločnosti objavovať názory o protekcii týchto hráčov. Aj mňa kedysi tieto reči trápili, ale časom si človek na to zvykne, mávne rukou a pomyslí si svoje o tom, kto ich šíri. Skrátka, netreba sa nad tým pozastavovať.

V nominácii na MS do 20 rokov figurovalo niekoľko hráčov, ktorých priezviská sú hokejovému divákovi známe. Na malom Slovensku je veľa detí bývalých hokejistov, ktoré sa snažia robiť to isté, čo ich otcovia. Sám som toho príkladom.

Celý profesionálny život sa tak venuje hokeju. Zväz mu po dlhých rokoch práce pri mládežníckych reprezentáciách dal dôveru, aby šéfoval reprezentácii do 20 rokov.

Trénera Ivana Feneša poznám ešte od žiackych čias. To bolo takmer pred dvadsiatimi rokmi. Ako hráč nezaznamenal hviezdnu kariéru a už ako 22-ročný začal s trénovaním.

Chcelo by to veľkú fantáziu myslieť si, že Ivan Feneš po dlhej kariérnej ceste k reprezentačnej stoličke si pri premiérovej účasti na MS povedal: „Kašlem na to, nechám hrať detí bývalých hokejistov, alebo tohto chlapca za „bakšiš“ od agenta a podobne.“

Skrátka nezmysel.

Tréner Feneš určite skladal tím podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Napriek tomu sa turnaj skončil neúspechom.

Čo hovorí pre odvolanie

Alibizmus