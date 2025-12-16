Bezstarostný týždeň v Niké - každý deň vám vrátime až 5 eur

Predvianočný čas bude mať v Niké špeciálny nádych. Obľúbený „Bezstarostný víkend“ sa totiž natiahol na celý týždeň. Tipéri môžu v období od 15. do 21. decembra stávkovať s príjemnou istotou – aj v prípade neúspechu sa im môže vrátiť späť až 35 eur.
Princíp Bezstarostného týždňa v Niké je úplne jednoduchý:
- Každý deň v Bezstarostnom týždni vám vrátime 5 € zo stávok za nevýherné tikety. Dokopy tak môžete získať až 35 €
- Tiket/tikety musia byť podané s kurzom minimálne 5,00 a vyhodnotené najneskôr do polnoci daného dňa
- Bonus získate za nevýherné tikety v celkovej hodnote vkladu aspoň 10 € (bez manipulačnej prirážky)
- Odmena bude vyplatená vo forme nikov najneskôr 24 hodín od ukončenia Bezstarostného dňa
Týždeň, v ktorom sa oplatí skúšať aj odvážnejšie kurzy.
Program bude nabitý a ponuka široká. „Z pohľadu slovenského fanúšika najviac púta Konferenčná liga, kde Slovan odohrá posledný zápas v roku 2025 proti švédskemu Häckenu.
Okrem toho vo futbale pokračujú aj všetky veľké európske ligy, po reprezentačnej prestávke sa do kurzovej ponuky vracia hokej, stále máme k dispozícii atraktívnu NHL a dni doplní aj pestrá paleta zimných športov. Stávkových príležitostí tak bude dosť od pondelka až do nedele,“ upriamuje pozornosť na atraktívne udalosti Bookmaker Niké Richard Slušný.
Mnohí tipéri počas podobných akcií menia stratégiu – či už podaním jedného desaťeurového tiketu, alebo rozdelením stávky na viaceré menšie. Cashback im dáva možnosť skúsiť aj to, čo by si za bežných okolností poistili, a teda siahnuť po odvážnejších tipoch či vyšších kurzoch.
„Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že v takom prípade idem do tipov, ktoré by som za iných okolností poistil napríklad dvojtipom. Viete si takto vyskladať tikety s vyššími výhrami a stále máte poistku, že sa vám v prípade neúspechu časť vkladov vráti,“ doplnil bookmaker Niké.