Filipová získala striebro v kickboxe, zdolala ju iba svetová jednotka

"So Srbkou sa veľmi dobre poznáme, máme za sebou už veľmi veľa zápasov. Dnes mi to nesadlo. Nepočúvala som v poslednom kole pokyny od trénera, nechala som sa uniesť. Bolo to o posledných bodoch. Škoda. Bola to dobrá bitka aj pre publikum a súperke som nič nedala zadarmo," uviedla Filipová pre olympic.sk.

Úspech z Birminghamu radí najvyššie v kariére: "Pre športovca z neolympijského športu nie je nič viac ako zisk medaily zo Svetových hier. Preto je to pre mňa najväčší úspech."