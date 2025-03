Dopingové hry sa páčia Trumpovi. Na zozname rekordov sú Ben Johnson aj Kratochvílová

S nápadom na konanie takýchto hier, ktoré by mali ukázať možnosti športovcov prišiel austrálsky podnikateľ Aron D’Souza pred rokom a pol. Už vlani tvrdil, že hry sa v atletike, plávaní, vzpieraní, gymnastike a bojových športoch bude už v roku 2025.

BRATISLAVA. „Ak je niečo nemožné, sme v tom najlepší,“ hovorí americký prezident Donald Trump. S nadnesením prezentuje, že ak sa niečo zdá nesplniteľné, tak práve on a jeho rodina to dokážu dosiahnuť.

„Enhanced Games predstavujú budúcnosť. Skutočné súperenie, skutočnú slobodu, skutočné rekordy. Sú o dokonalosti, inovácii a americkej dominancii na svetovej scéne. S čím sa stotožňuje hnutie MAGA (Make America Great Again – pozn.). Nemôžem byť pyšnejší, že podporím hnutie, ktoré navždy zmení šport,“ reagoval Trump junior.

Je však zrejmé, že myšlienka súťaží s pomocou podporných látok sa zapáčila americkému prezidnetovi a schvaľuje ju. Jeho syn Donald Trump junior do tohto projektu investoval desiatky miliónov dolárov cez spoločnosť 1789 Capital.

Sám vraj užíva rastový hormón, je presvedčený, že ľudstvo je v období technologickej stagnácie a „chce podporiť svet, v ktorom ľudia myslia viac na budúcnosť“.

Bez tejto podpory by bola realizácia podobného bláznivého nápadu zrejme nemožná. Športový svet poukazuje, že je to v rozpore s olympijskými hodnotami a môže byť hrozbou pre ľudské zdravie.

Jeden zo zakladateľov dopingových hier si verí, že ľudstvo je na prahu zlatej éry a ľudské možnosti sa výrazne posunú.

„Schopnosť športovcov dosahovať rekordné výkony v bezpečnom prostredí bude inšpiráciou pre verejnosť a posilní vplyv vedy na ľudský pokrok,“ hovoril pre El País jeden zo zakladateľov Enhanced Games Christian Angermayer.

Bude to súťaž v podvádzaní?

Olympijské hnutie koncept povoleného doping odsudzuje. Tieto hry označujú za nebezpečné a nezodpovedné.

„Prečo by sme mali chcieť vedieť, kto dokáže najviac podvádzať?" pýtala sa na sociálnych sieťach bývalá anglická plavkyňa Sharron Daviesová.

„Ak chcete zničiť akýkoľvek koncept fair play a čestnej súťaže v športe, toto by bol dobrý spôsob, ako to urobiť. Žiadny rodič by si nikdy neželal, aby jeho dieťa súťažilo v takomto škodlivom formáte, v ktorom sú hlavnou súčasťou konceptu látky zvyšujúce výkonnosť,“ uviedol vlani Medzinárodný olympijský výbor vo vyhlásení.