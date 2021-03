Tranzistory na ušiach, plné tribúny. Federálna liga nepotrebovala reklamu

„Keď sme so Spartou prišli do ktoréhokoľvek slovenského mesta, bolo vypredané a o zápas bol veľký záujem,“ dodal bývalý český reprezentant, ktorý v súčasnosti trénuje béčko Sparty Praha.

„Dnes už obranca a stopér nie je len obranca a stopér, ale mal by vedieť hrať na viacerých postoch. Teda mal by vedieť útočiť. A takisto útočníci v súčasnosti už nestoja len na polovici ihriska, ale vracajú sa dozadu a pomáhajú obrane. Futbal je plynulejší a nároky na hráčov sú vyššie v rýchlosti a dynamike,“ porovnal.

Zaujímavé bolo, že na zostrih gólov si fanúšikovia futbalu museli počkať do večernej relácie Góly-body-sekundy. Aj to televízie nemali svoje štáby na všetkých zápasoch, bola iba Československá televízia.

„Ľudia majú na výber televízne prenosy zo špičkových európskych súťaží, iné záujmové činnosti a podobne. Musíme už v deťoch pestovať klubový patriotizmus. Ešte za mojich funkcionárskych čias som s hrôzou zistil, že malé deti trénujú v našich prípravkách v dresoch Realu, Arsenalu, Barcelony, AC Milána.

Zakázal som to a nič iné ako tréningové oblečenie s logom Dukly ste už nevideli. Každé voľné miestečko na štadióne zdobilo klubové logo. Tak sme to dostali do úplného povedomia,“ povedal Geist.

Najmenej divákov na Dukle Praha

Federálny futbal lákal viac ako v súčasnosti, výnimkou bola azda iba pražská Dukla, kde divákov počítali na stovky. Napríklad na zápase Dukla Praha – Inter Bratislava bolo len 289 divákov. Bolo to v sezóne 1990/91.

Podľa dostupných neoficiálnych údajov (návštevnosť sa evidovala od sezóny 1954/55), najmenej ľudí v histórii ligy bolo 10. júna 1981 na zápase ZŤS Košice – Spartak Trnava (205 divákov). Do štatistík nie sú zarátané zápasy, kde diváci nemohli byť z disciplinárnych či iných dôvodov.