Išpold vo svojej kategórii dominoval. Na ME v Šamoríne získal titul kontinentálneho šampióna

Na podujatí The Championship v konkurencii stoviek zdravých pretekárov finišoval celkovo na 16. mieste.

Napriek nepriaznivému počasiu, keď teplota vody dosiahla len 12,7 °C, pršalo a fúkal nepríjemný vietor, sa v rámci prestížneho medzinárodného triatlonového festivalu The Championship 2025 postavilo na štart viac ako 2200 športovcov z 52 krajín sveta.

„Na začiatku bola voda studená, ale potom sa mi už dobre plávalo. Najťažší bol pre mňa bicykel, lebo fúkalo. Teším sa, že budem aj na ďalších pretekoch,“ povedala podľa tlačovej správy organizácie Špeciálne olympiády Dominika Medveďová po dobehnutí do cieľa so ziskom štvrtého miesta v ženskej kategórii.

Na snímke Dominika Medveďová vbieha do cieľa svojho prvého triatlonu na 4. majstrovstvách Európy Špeciálnych olympiád v Šamoríne. (Autor: TASR)

Tridsaťšesťročný Išpold vo svojej kategórii DMO dominoval. V silnej konkurencii obhájil európsky titul a vylepšil svoj osobný rekord na 1:14:55 h.

„Boli to moje štvrté majstrovstvá Európy. Dnes to nebolo celkom komfortné, ale išlo mi to v pohode. Som šťastný, že som sa stal majstrom Európy.

Sú za tým roky odriekania, driny, sebadisciplína. Ale keď človek dokončí preteky, je to silné a krásne,“ vyznal sa Išpold, ktorý je aj ambasádorom Špeciálnych olympiád Slovensko.

Tohtoročný ročník podujatia bol opäť silným dôkazom, že šport môže búrať bariéry.

"Je to veľký krok k inklúzii, pretože naši športovci súťažili za rovnakých podmienok ako zdraví pretekári. Sú pre nich obrovskou inšpiráciou,“ vysvetlila prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko Dominika Nestarcová a dodala aj osobný moment: