Ledecká si urobila test pohlavia. Teraz sa zistí, či som mimozemšťan alebo žena, uviedla

Ester Ledecká.
Ester Ledecká. (Autor: SITA/AP)
1. nov 2025 o 13:21
Česká hviezda zjazdového lyžovania aj snoubordingu si na túto tému poriadne zavtipkovala.

BRATISLAVA. Po tom, čo Medzinárodná lyžiarska federácia po vzore Svetovej atletiky oznámila úmysel vykonávať genderové testy u športovkýň, jedna z nich sa prihlásila vopred a svoj zámer aj uskutočnila.

Ester Ledecká si urobila test s dostatočným predstihol a podľa vlastných slov si mohla vydýchnuť. Zistila, že je žena. Samozrejme, to všetko urobila s poriadnou dávkou irónie a zveličenia.

"Okolo testov na pohlavie sa spustil poriadny humbug. Rozhodla som sa preto cvične otestovať a výsledok je taký, že som iba žena. Ale vyšla mi tam aj ľahká alergia na kryptonit..," vtipne skonštatovala Ledecká vo videu na svojom instagramovom profile.

Počas výteru z úst ešte na zvýraznenie svojich pocitov dodala: "Teraz sa zistí, či som mimozemšťan alebo žena..."

VIDEO: Ester Ledecká si robí test pohlavia

Ledecká sa rozhodla podrobiť testom aj preto, že množstvo ľudí na sociálnych sieťach spochybňovalo jej skvelé výsledky v snoubordingu a zjazdovom lyžovaní a prirovnávalo ich k nadprirodzeným schopnostiam.

"Teraz sa ukázalo, že je za tým len talent a najmä tvrdá práca," dodala 30-ročná sympatická Češka.

Ledecká je trojnásobná olympijská víťazka z Pjongčangu 2018 a Pekingu 2022.

Dve zlaté medaily získala v paralelnom obrovskom slalome a jednu šokujúco v super G, keď na ZOH 2018 s vysokým štartovným číslom o stotinku sekundy predstihla už oslavujúcu Rakúšanku Annu Veithovú.

Na nadchádzajúcich ZOH 2026 v Cortine d´Ampezzo a Miláne budú ženský zjazd v alpskom lyžovaní a paralelný obrovský slalom na snouborde na programe v rovnaký deň, a tak Ledecká stála pred náročnou voľbou.

Napokon si vybrala obhajobu zlata v paralelnom obrovskom slalome na doske.

dnes 13:21
