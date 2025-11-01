Ledecká si urobila test pohlavia. Teraz sa zistí, či som mimozemšťan alebo žena, uviedla

BRATISLAVA. Po tom, čo Medzinárodná lyžiarska federácia po vzore Svetovej atletiky oznámila úmysel vykonávať genderové testy u športovkýň, jedna z nich sa prihlásila vopred a svoj zámer aj uskutočnila.
Ester Ledecká si urobila test s dostatočným predstihol a podľa vlastných slov si mohla vydýchnuť. Zistila, že je žena. Samozrejme, to všetko urobila s poriadnou dávkou irónie a zveličenia.
Česká hviezda zjazdového lyžovania aj snoubordingu si na túto tému poriadne zavtipkovala.
"Okolo testov na pohlavie sa spustil poriadny humbug. Rozhodla som sa preto cvične otestovať a výsledok je taký, že som iba žena. Ale vyšla mi tam aj ľahká alergia na kryptonit..," vtipne skonštatovala Ledecká vo videu na svojom instagramovom profile.
Počas výteru z úst ešte na zvýraznenie svojich pocitov dodala: "Teraz sa zistí, či som mimozemšťan alebo žena..."
VIDEO: Ester Ledecká si robí test pohlavia
Ledecká sa rozhodla podrobiť testom aj preto, že množstvo ľudí na sociálnych sieťach spochybňovalo jej skvelé výsledky v snoubordingu a zjazdovom lyžovaní a prirovnávalo ich k nadprirodzeným schopnostiam.
"Teraz sa ukázalo, že je za tým len talent a najmä tvrdá práca," dodala 30-ročná sympatická Češka.
Ledecká je trojnásobná olympijská víťazka z Pjongčangu 2018 a Pekingu 2022.
Dve zlaté medaily získala v paralelnom obrovskom slalome a jednu šokujúco v super G, keď na ZOH 2018 s vysokým štartovným číslom o stotinku sekundy predstihla už oslavujúcu Rakúšanku Annu Veithovú.
Na nadchádzajúcich ZOH 2026 v Cortine d´Ampezzo a Miláne budú ženský zjazd v alpskom lyžovaní a paralelný obrovský slalom na snouborde na programe v rovnaký deň, a tak Ledecká stála pred náročnou voľbou.
Napokon si vybrala obhajobu zlata v paralelnom obrovskom slalome na doske.