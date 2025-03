Poľský chlapec žiari v snookri. Vo svetovom turné sa predstaví už v 14 rokoch

ANTALYA. Svetové turné v snookri (WST) nominovalo 14-ročného Michala Szubarczyka na nadchádzajúce dva ročníky. Informovala o tom agentúra DPA.

Mladý Poliak by sa tak mal stať najmladším hráčom v histórii WST. Na európskom šampionáte v tureckej Antalyi ovládol kategóriu do 16 a aj do 18 rokov.