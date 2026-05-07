Slovenský tréner sa dočkal v Nemecku veľkej pocty. Získal drvivú väčšinu hlasov od zástupcov

Slovenský basketbalový tréner Anton Gavel sa stal víťazom ankety Tréner roka v Nemecku, kde vedie bundesligový tím Bamberg Baskets.
V hlasovaní zástupcov z basketbalovej a mediálnej komunity získal až 78,2 percenta hlasov. Informoval o tom web Slovenskej basketbalovej asociácie.
Bamberg Baskets sa pod vedením 41-ročného slovenského kormidelníka nachádza na priebežnej 3. priečke tabuľky Bundesligy, pričom základná časť vyvrcholí 10. mája.
Gavel sa s tímom vo februári radoval zo zisku Nemeckého pohára po triumfe vo finále nad Albou Berlín.
V ankete Tréner roka v Nemecku hlasovali prví asistenti trénerov a kapitáni z 18 nemeckých ligových klubov, až 140 zástupcov médií a päť bývalých profesionálov Bundesligy. Hlasovali do 31. kola základnej časti.
Gavel je historicky tretí tréner Bambergu, ktorý získal toto ocenenie. Je to pre neho už piate individuálne ocenenie a štvrté rôzne v Bundeslige, ktoré získal za uplynulých 20 rokov
Ako hráč sa tešil v Nemecku z ocenení Najlepší mladý hráč v sezóne 2005/2006, Najlepší obranca v ročníkoch 2011/2012 a 2012/2013 a Najužitočnejší hráč finále v sezóne 2012/2013.