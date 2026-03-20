VIDEO: Legenda snookeru sa zapísala do histórie. K úchvatnému rekordu jej pomohol aj súper

Legendárny hráč snookru Ronnie O'Sullivan. (Autor: REUTERS)
SITA|20. mar 2026 o 14:23
Sedemnásobný majster sveta stanovil v Číne nový rekord.

Legenda snookeru Ronnie O'Sullivan sa v piatok zapísal do histórie tohto športu rekordným maximálnym nábehom 153 bodov, podarilo sa mu to na turnaji World Open v Číne.

Päťdesiatročný Angličan nad Walesanom Ryanom Dayom zvíťazil dominantne 5:0 a v meste Jü-šan postúpil už do semifinále.

O'Sullivan je považovaný za najlepšieho hráča histórie snookeru, v piatok po chybách súpera získal 16 bodov a využil aj 'free ball'.

Svoj nábeh začal zelenou guľou nasledovanou čiernou. Nasledovalo 15 červených, ktoré doplnil o 13 čiernych a dve ružové gule. A napokon bezchybne "čistil" farby, čím dosiahol úchvatný rekord.

VIDEO: Ronnie O'Sullivan pokoril rekord

Po skončení sa O'Sullivan usmieval a ukázal divákom palec hore, ktorí ho odmenili potleskom a nadšeným povzbudzovaním. Predchádzajúci rekord so 148 bodmi držal Jamie Burnett z roku 2004.

"Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi gratulovali k 153-bodovému nábehu. Bolo to skvelé a som veľmi rád. Ďakujem všetkým za podporu," uviedol O'Sullivan vo videu na platforme X.

Ronnie "Rocket" O'Sullivan počas svojej kariéry dosiahol "perfektný" nábeh 147 bodov už 17-krát.

Na vyšší bodový zisk v jednej hre je potrebná predchádzajúca chyba súpera ocenená bodmi pre druhého hráča a tzv. free ballom.

