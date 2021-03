Obhajuje titul majstra sveta. O'Sullivan však dosiahol nechcený rekord

"Nikdy som nikoho nevidel hrať tak dobre. Bolo to neuveriteľné. Vyzeral, akoby hral na biliardovom stole. Gule potápal presne do stredu. Nemôžem tomu konkurovať. Musel som len sedieť a užiť si to. Bola to úžasná hra."

Finále malo veľkú kvalitu, o čom svedčí aj počet stobodových nábehov. O'Sullivan dosiahol dva, Robertson až päť. Maximum mali obaja rovnaký - 133 bodov.

Svetový šampionát je na programe od 17. apríla do 3. mája. Osmičku najlepších hráčov doplní osmička z náročnej trojkolovej kvalifikácie, ktorá sa odohrá od 5. do 14. marca.