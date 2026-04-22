Boj za rodinu na snookrovom stole. Iránca na MS ovplyvňuje bombardovanie krajiny

Prvý iránsky profesionálny hráč snookeru Hossein Vafaei priznal, že má problémy koncentrovať sa na majstrovstvách sveta len na športovú časť.
Dôvodom je bombardovanie jeho rodnej krajiny USA a Izraelom.
Tridsaťjedenročný Iránec má pred sebou piatu účasť na svetovom šampionáte. Vzhľadom na aktuálnu situáciu uviedol, že ťažko niekto môže pochopiť, akou paletou emócií predchádza.
„Nedá sa koncentrovať, ak dostanete zlú správu. Nik nevie, ako ťažké to je. Dúfam, že to čoskoro skončí a moja krajina bude bezpečná. Je to veľmi náročné, chcem však odovzdať zo seba všetko. Bojujem za moju krajinu a rodinu,“ citovala Vafaeiho agentúra AFP. Na úvod turnaja si zmeria sily s Číňanom S'ťia-chuejom.