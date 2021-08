Slováci prekvapili Američanov, Dvorský zostrelil favorita hetrikom

/zdroj: hockeyslovakia.sk/

Ivan Feneš, tréner SR 18: "Základom víťazstva bol výborný brankár a vynikajúci kolektívny výkon. Fantasticky nám fungovali presilovky. Hráči, ktorí hrali, potvrdili, že majú svetovú triedu. Takto sa hrá za Slovensko. Chlapci ukázali svoju pravú tvár a som rád, že aj pred diváckou návštevou potvrdili, že vedia hrať svetový hokej.“

Dalibor Dvorský, autor hetriku: "Tri góly ma potešili, ale viac si cením tímové víťazstvo. Začali sme ozaj výborne. V druhej tretine sme trocha poľavili, ale v šatni zaznelo, že takto nemôžeme hrať. V tretej sme už súpera nepustili takmer do žiadnej šance. Hrali sme srdcom, ako jeden tím a napokon sme to zvládli.“

Juraj Slafkovský, v zápase 1+1: "Najlepší možný začiatok turnaja. Dokázali sme, že vieme strieľať góly, zvládať náročné chvíle v zápasoch. Musíme sa odraziť od tohto víťazstva do ďalších zápasov. Od prvého do posledného – každý jeden z nás veril, že to môžeme zvládnuť. A my sme to dokázali.“

Peter Repčík, v zápase 1+3: "Pred zápasom sme si vraveli, čo máme plniť. Napríklad byť silný v predbránkovom priestore, hrať do tela, keďže z prípravného zápasu Američanov s Čechmi sme vedeli, že nehrajú fyzicky, ale skôr technicky. Čo sme si povedali, to na nich platilo. Ešte nikdy sa mi nepodarilo zdolať veľký hokejový národ. Je to neskutočný pocit.“