Lotyšov potrápil súper Slovákov na MS, víťazstvo spečatili až v predĺžení

Hokejisti Lotyšska
Hokejisti Lotyšska (Autor: X/LV Hokeja federācija)
TASR|6. máj 2026 o 21:21
ShareTweet0

Rozhodli už v prvej minúte extra času.

Prípravný zápas na MS v hokeji 2026

Lotyšsko - Nórsko 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 12. a 61. Vilmanis, 39. Murnieks - 7. Hurrod, 40. Östby

Hokejisti Lotyšska zvíťazili nad Nórskom 3:2 po predĺžení na domácom ľade v utorkovom stretnutí v rámci prípravy na MS 2026.

Lotyši sa predtým v príprave stretli so Slovákmi, v sobotu ich zdolali 5:1 a v nedeľu im podľahli 2:5.

Svetový šampionát vo Švajčiarsku sa začne 15. mája a v „slovenskej“ B-skupine budú Nóri, ktorí sa v rámci prípravy už predstavili v Dánsku (1:3) a proti Maďarsku (2:1).

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

Reprezentácie

    Hokejisti Lotyšska
    Hokejisti Lotyšska
    Lotyšov potrápil súper Slovákov na MS, víťazstvo spečatili až v predĺžení
    dnes 21:21
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Lotyšov potrápil súper Slovákov na MS, víťazstvo spečatili až v predĺžení