ONLINE: Slovensko - USA dnes, MS v hokejbale žien 2026 LIVE

Slovenské hokejbalistky odohrajú proti USA svoj posledný zápas v základnej skupine na MS v hokejbale 2026.
Hokejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - USA dnes (hokejbal, MS žien, výsledky, štvrtok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta žien 2025/2026
25.06.2026 o 20:30
USA
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30. Prajem pekný večer pri sledovaní posledného zápasu naších hokejbalistiek v základnej skupine. Slovenky si to dnes rozdajú so silným výberom USA. Po dnešnom zápase sa dozvieme zloženie semifinálových dvojích. Úvodné buly je naplánované na 20:30. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Tabuľka MS v hokejbale žien 2026
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Česko
4
3
1
0
0
18:8
11
2.
USA
4
2
1
1
0
21:4
9
3.
Kanada
4
2
0
1
1
29:10
7
4.
Slovensko
4
2
0
0
2
14:16
6
5.
Švajčiarsko
4
1
0
0
3
8:25
3
6.
Veľká Británia
4
0
0
0
4
4:31
0