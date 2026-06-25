ONLINE: Slovensko - USA dnes, MS v hokejbale žien 2026 LIVE

Slovensko - USA: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale žien 2026.
Slovensko - USA: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale žien 2026. (Autor: Sportnet)
Sportnet|25. jún 2026 o 17:30
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu MS v hokejbale žien 2026: Slovensko - USA.

Slovenské hokejbalistky odohrajú proti USA svoj posledný zápas v základnej skupine na MS v hokejbale 2026.

Hokejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - USA dnes (hokejbal, MS žien, výsledky, štvrtok, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta žien  2025/2026
25.06.2026 o 20:30
USA
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30. Prajem pekný večer pri sledovaní posledného zápasu naších hokejbalistiek v základnej skupine. Slovenky si to dnes rozdajú so silným výberom USA. Po dnešnom zápase sa dozvieme zloženie semifinálových dvojích. Úvodné buly je naplánované na 20:30. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

Tabuľka MS v hokejbale žien 2026

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Česko

4

3

1

0

0

18:8

11

2.

USA

4

2

1

1

0

21:4

9

3.

Kanada

4

2

0

1

1

29:10

7

4.

Slovensko

4

2

0

0

2

14:16

6

5.

Švajčiarsko

4

1

0

0

3

8:25

3

6.

Veľká Británia

4

0

0

0

4

4:31

0

Hokejbal

    Slovensko - USA: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale žien 2026. online
    Slovensko - USA: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale žien 2026. online
    ONLINE: Slovensko - USA dnes, MS v hokejbale žien 2026 LIVE
    dnes 17:30
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