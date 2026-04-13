ONLINE: Slovensko - Taliansko dnes, 1-A divízia MS v hokeji žien 2026 LIVE

Slovensko - Taliansko: ONLINE prenos zo zápasu 1-A divízie MS v hokeji žien 2026.
Sportnet|13. apr 2026 o 09:30
Sledujte s nami online prenos zo zápasu 1-A divízie MS v hokeji žien 2026: Slovensko - Taliansko.

Slovensko a Taliansko dnes hrajú druhý zápas na turnaji 1-A divízie MS v hokeji žien 2026 v maďarskej Budapešti.

Slovenky na úvod zdolali Čínu vysoko 7:0. Na turnaji sa ešte stretnú s Maďarskom, Nórskom a Francúzskom.

Kde sledovať zápas Slovensko - Taliansko?
Postup do najvyššej kategórie si v novom formáte vybojuje už len najlepší tím v skupine, celok na poslednom mieste zostúpi do 1-B divízie.

MS žien - 1. divízia, sk. A  2025/2026
13.04.2026 o 12:30
Slovensko
1:2
(1:2)
11' minúta
Prebiehajúci
Taliansko
Prehľad
Góly a asistencie: 1. Halušková – 1. Fortino (Stocker, Rovere), 6. Reyesová (Rovere, Mattivi). Rozhodca: Motzko, Neenan – Suchánek, Thomson.
10:37
Matejková sa dostával do brejku, ale pískal sa tesný ofsajd. Veľká škoda pre Slovensko.
09:56
Roccelová to skúsila strelou z ľavej strany, ale Debnárová výborne zakročila betónom.
08:55
Opäť mala dobrú šancu Halušková! Duranteovú na bližšej tyči však nachytať nedokázala.
08:23
Hráme veľmi aktívne a gresívne napádame naše súperky. Talianky puk vyhadzujú len na zakázané uvoľnenie.
07:05
Závar pred Duranteovou! Janekovej pokus však dokázala talianská brankárka vytesniť.
06:32
Puk opustil hraciu plochu. Hra je prerušená.
05:55
goalTaliansko dalo gól!
Talianky otáčajú skóre dnešného zápasu! JUSTINE REYESOVÁ pálila z ľavej strany. Puk bol zrazený a veľmi nešťastne zapadol za chrbát Debnárovej. Asistencie Kristine Della Rovere, Nadia Mattivi.
05:35
Salettová dokázala zablokovať prihrávku na Nemčekovú. K puku sa dostávajú Talianky.
04:37
Dostali sme sa pod talianský tlak, ale naše súperky sa do zakončenia napokon nedostali.
03:33
Tóthová si naviedla puk na os klziska a prudkou strelou vyprášila betóny Duranteovej.
02:47
Na druhej strane sa dostala do zakončenia Halušková! Duranteová puk dokázala aj so šťastím puk vytesniť vedľa brány.
02:22
Je to zatiaľ veľký boj. Talianky sú podstatne aktívnejšie. Debnárová vyrazila zakončenie Reyesovej.
01:46
Tutinová pálila z pravej strany. Debnárová zasiahla betónom.
00:51
goalTaliansko dalo gól!
Naše vedenie dlho netrvalo! LAURA FORTINOVÁ dostala výborný puk na pravý kruh a strelou bez prípravy prekonala Debnárovú. Asistencie Franziska Stocker, Kristin Della Rovere.
00:12
goalSlovensko dalo gól!
Slovensko bleskovo otvára skóre dnešného zápasu! Duranteová dokázala vyraziť puk pred seba, ale na dorážku LUCIE HALUŠKOVOVEJ už nemala nárok.
00:01
Úvodné buly získali naše súperky.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:

Slovensko: Debnárová (Tomečková) – Košecká, Bednárik, Leskovjanská, Sulíková, Gálisová, Drábeková, Krákorová, Janeková – Hlinková, Halušková, Blichová – Lopušanová, Kapičaková, Tóthová – Fančovičová, Matejková, Benáková – Paulínyová, Nemčeková, Jancsoová
Tréner: Miroslav Mosnár

Taliansko: Durante (Fedel) – Mattivi, Stocker, Lobis, Fortino, Guerriero, Varano, Pierri – Caumo, Della Rovere, Reyes – Abatabgelo, Fantin, Tutino – Roccella, Niccolai, Heidenberger – Kaneppele, Saletta, Mazzocchi – Bonafini
Tréner: Alexandre Tremblay

Rozhodca: Motzko, Neenan – Suchánek, Thomson.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:30. Prajem pekné poludnie pri sledovaní dnešného prenosu z MS žien v Maďarsku. Dnes si rozoberieme na drobné zápas medzi Slovenskom a Talianskom.

Slovenské hokejistky začali šampionát včerajším zápasom proti Číne. Naše dievčatá predviedli výborný výkon a dokázali zvíťaziť vysoko 7:0. Ich dnešný súper z Talianska odohral prvý zápas proti silnému Nórsku. Vo vyrovnanom zápase sa napokon tešili z víťazstva talianské hráčky. Zvíťazili tesne 2:1. Uvidíme kto dnešný zápas zvládne lepšie a zvíťazí.

Tabuľka 1-A divízie MS v hokeji žien 2026

