    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina A
    1 - 8
    0:3, 1:2, 0:3
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Maďarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

    Lotyšskí hráči (vpravo) oslavujú po štvrtom góle počas zápasu základnej A-skupiny Maďarsko - Lotyšsko.
    Lotyšskí hráči (vpravo) oslavujú po štvrtom góle počas zápasu základnej A-skupiny Maďarsko - Lotyšsko. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|26. máj 2026 o 15:49
    Video, zostrih a góly zo zápasu Maďarsko - Lotyšsko skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Lotyšska zvíťazili v záverečnom vystúpení v skupine A MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku nad Maďarskom 8:1.

    Triumfom si zabezpečili miestenku vo štvrťfinále, po siedmich dueloch majú na konte 12 bodov a v neúplnej tabuľke sú na priebežnej tretej pozícii.

    O víťazstve rozhodli v presilových hrách, v ktorých sa presadili štyrikrát. Rozhodujúci náskok si Lotyši vypracovali už v prvej tretine, ktorú vyhrali 3:0. Dvoma gólmi a asistenciou sa pod ich výhru podpísal Sandis Vilmanis, tri body si pripísal aj Eduards Tralmaks.

    Lotyši boli od začiatku strelecky aktívnejší, prvýkrát sa však presadili až v 10. minúte, keď bleskovo využili prvú presilovú hru.

    Tornyaiov faul potrestal po siedmich sekundách kapitán Balcers a pripísal si siedmy gól na turnaji. O deväť minút neskôr sa v druhej početnej výhode presadil Smirnovs a posledné slovo mal 13 sekúnd pred koncom prvej tretiny Tralmaks.

    Maďari mohli znížiť v 25. minúte, po prečíslení tri na jedného si však brankár Gudlevskis pripísal dva dobré zákroky.

    O minútu neskôr bol vylúčený Kiss a Lotyši to využili na strelenie ďalšieho gólu. Najhorší tím pri hre v oslabení na MS potrestal Andersons.

    Maďari si dokázali vytvoriť niekoľko nebezpečných situácií, gólu sa však dočkali až za stavu 0:5. Na gól Tumanovsa dokázal odpovedať Nemes.

    Fotogaléria zo zápasu Maďarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Lotyšský hráč Oskars Lapinskis (vpravo) bojuje o puk s Maďarom Bencem Stipsiczom počas zápasu základnej A-skupiny Maďarsko - Lotyšsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Lotyšský hráč Eduards Tralmaks (vľavo) bojuje o puk s Maďarom Csanadom Ravaszom počas zápasu základnej A-skupiny Maďarsko - Lotyšsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Zľava: maďarský brankár Bence Balizs, lotyšský hráč Filips Buncis, maďarský hráč Gábor Tornyai a lotyšský hráč Rudolfs Balcers bojujú o puk počas zápasu základnej skupiny A na Majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Maďarskom a Lotyšskom v Zürichu.
    Lotyšský hráč Eduards Tralmaks (vpravo) bojuje o puk s maďarským hráčom Tamásom Sárpátkim (vľavo) počas zápasu základnej skupiny A na Majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Maďarskom a Lotyšskom v Zürichu.
    Lotyšský hráč Deniss Smirnovs (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi po strelení druhého gólu počas zápasu základnej skupiny A na Majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Maďarskom a Lotyšskom v Zürichu.Lotyšský hráč Eduards Tralmaks (vpravo) bojuje o puk proti maďarskému hráčovi Milanovi Horváthovi (vľavo) a maďarskému hráčovi Balázsovi Sebökovi počas zápasu základnej skupiny A na Majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Maďarskom a Lotyšskom v Zürichu.

    Zápas sa potom už len dohrával. Navýšiť vedenie favorita mohol Šmits, trafil však žŕdku. Na druhej strane preveril Gudlevskisa z brejku Erdély, znížiť však nedokázal.

    Kapituloval tak Bálisz, najprv ho prekonal Krastenbergs a potom v oslabení a následne aj v presilovke Vilmanis.

    Zatiaľ čo Lotyši na turnaji vyhrali tretíkrát za sebou, Maďarsko štvrtýkrát v rade prehralo. Výhra nad Veľkou Britániou však zverencov trénera Gergelyho Majorossa zabezpečila účasť na budúcoročných MS.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Maďarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    6
    6
    0
    0
    0
    29:7
    18
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    7
    4
    0
    0
    3
    24:17
    12
    4
    NemeckoNemeckoGER
    7
    3
    0
    1
    3
    23:22
    10
    5
    RakúskoRakúskoAUT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:25
    9
    6
    USAUSAUSA
    6
    2
    1
    0
    3
    21:20
    8
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    7
    1
    0
    0
    6
    14:38
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    7
    0
    0
    0
    7
    7:35
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

