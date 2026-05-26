VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Maďarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Lotyšska zvíťazili v záverečnom vystúpení v skupine A MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku nad Maďarskom 8:1.
Triumfom si zabezpečili miestenku vo štvrťfinále, po siedmich dueloch majú na konte 12 bodov a v neúplnej tabuľke sú na priebežnej tretej pozícii.
O víťazstve rozhodli v presilových hrách, v ktorých sa presadili štyrikrát. Rozhodujúci náskok si Lotyši vypracovali už v prvej tretine, ktorú vyhrali 3:0. Dvoma gólmi a asistenciou sa pod ich výhru podpísal Sandis Vilmanis, tri body si pripísal aj Eduards Tralmaks.
Lotyši boli od začiatku strelecky aktívnejší, prvýkrát sa však presadili až v 10. minúte, keď bleskovo využili prvú presilovú hru.
Tornyaiov faul potrestal po siedmich sekundách kapitán Balcers a pripísal si siedmy gól na turnaji. O deväť minút neskôr sa v druhej početnej výhode presadil Smirnovs a posledné slovo mal 13 sekúnd pred koncom prvej tretiny Tralmaks.
Maďari mohli znížiť v 25. minúte, po prečíslení tri na jedného si však brankár Gudlevskis pripísal dva dobré zákroky.
O minútu neskôr bol vylúčený Kiss a Lotyši to využili na strelenie ďalšieho gólu. Najhorší tím pri hre v oslabení na MS potrestal Andersons.
Maďari si dokázali vytvoriť niekoľko nebezpečných situácií, gólu sa však dočkali až za stavu 0:5. Na gól Tumanovsa dokázal odpovedať Nemes.
Zápas sa potom už len dohrával. Navýšiť vedenie favorita mohol Šmits, trafil však žŕdku. Na druhej strane preveril Gudlevskisa z brejku Erdély, znížiť však nedokázal.
Kapituloval tak Bálisz, najprv ho prekonal Krastenbergs a potom v oslabení a následne aj v presilovke Vilmanis.
Zatiaľ čo Lotyši na turnaji vyhrali tretíkrát za sebou, Maďarsko štvrtýkrát v rade prehralo. Výhra nad Veľkou Britániou však zverencov trénera Gergelyho Majorossa zabezpečila účasť na budúcoročných MS.
VIDEO: Zostrih zápasu Maďarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026