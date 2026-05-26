    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina B
    4 - 3
    1:0, 2:2, 0:1, 1:0
    Po predĺžení
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    PrehľadOnline prenosSumárVideoFotogaléria

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nórsko - Dánsko na MS v hokeji 2026

    Na snímke hokejisti Nórska sa tešia z gólu v zápase základnej B-skupiny Nórsko - Dánsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026. FOTO TASR - Veronika Mihaliková - Švajčiarsko - šport - hokej - majstrovstvá - sveta - MS - 2026 - základná - B - skupina - Fribourg - MSH26
    Fotogaléria (4)
    Na snímke hokejisti Nórska sa tešia z gólu v zápase základnej B-skupiny Nórsko - Dánsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026. FOTO TASR - Veronika Mihaliková - Švajčiarsko - šport - hokej - majstrovstvá - sveta - MS - 2026 - základná - B - skupina - Fribourg - MSH26 (Autor: TASR)
    Sportnet|26. máj 2026 o 15:44
    ShareTweet0

    Video, zostrih a góly zo zápasu Nórsko - Dánsko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Nórska zvíťazili vo svojom poslednom zápase v B-skupine na MS vo Švajčiarsku nad Dánskom 4:3 po predĺžení.

    Na druhom skupiny majú náskok dvoch bodov pred tretím Českom. O istotu druhej pozície prišli zverenci trénera Pettera Thoresena v čase 59:58, keď Patrick Russell vyrovnal na 3:3.

    Po 13 sekundách predĺženia rozhodol Michael Brandsegg-Nygård.

    Česká reprezentácia, ktorá s Nórskom v pondelok prehrala 1:4, má šancu na posun na druhú pozíciu v prípade trojbodového víťazstva nad vedúcou Kanadou. S tou sa stretne od 20:20.

    Dvoma gólmi prispel k víťazstvu Nórska osemnásťročný útočník Tinus Luc Koblar, ktorý si polepšil už na päť gólov a osem bodov zo siedmich zápasov na turnaji. Za Dánsko strelil dva góly Joachim Blichfeld.

    Hneď na začiatku mal šancu Dánov českobudějovický útočník Olesen, ale nemieril presne. Pri nórskej presilovke po vylúčení Schmidta-Svejstrupa mal príležitosť Berglund.

    V čase 11:55 sa už Nóri radovali z vedenia. Martinsenovu strelu ešte zblokoval brániaci Schmidt-Svejstrup, ale puk sa odrazil ku Koblarovi, ktorý prekonal Henriksena.

    Na začiatku druhej časti nevyužil šancu na vyrovnanie Blichfeld, ktorý sa však dočkal gólu na 1:1 v 28. minúte. Jeho strela z pravého kruhu prepadla Haukelandovi medzi betóny pred bránkovou čiarou, odkiaľ ju dánsky útočník sám dorazil.

    V polovici druhej tretiny vrátil Nórom vedenie pri Schultzovom vylúčení Martinsen, ktorý doklepol puk za Henriksena po strele Thomasa Olsena.

    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Dánsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Dánsky hráč Malte Setkov (vľavo) a nórsky hráč Havard Ostrem Salsten (vpravo) bojujú o puk počas zápasu základnej skupiny B na Majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Nórskom a Dánskom vo Fribourgu.
    Nór Jacob Berglund vľavo a Dán Mikkel Aagaard vpravo bojujú o puk počas zápasu skupiny B Majstrovstiev sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Nórskom a Dánskom vo Fribourgu.
    Nór Sander Hurrod vľavo a Dán Anders Koch vpravo bojujú o puk počas zápasu skupiny B Majstrovstiev sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Nórskom a Dánskom vo Fribourgu.
    Dán Jesper Jensen Aabo vľavo a Nór Jacob Berglund vpravo bojujú o puk počas zápasu skupiny B Majstrovstiev sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Dánskom a Nórskom vo Fribourgu.
    4 fotografií

    V 34. minúte sa presadil druhýkrát v zápase Koblar, ktorý premenil z ľavého kruhu Krogdahlovu prihrávku. Henriksenovi prekážal v bránkovisku po súboji s Martinsenom spoluhráč Setkov.

    O 62 sekúnd neskôr Dáni znížili. Pri Pettersenovom vylúčení využil presilovku strelou z ľavého kruhu opäť Blichfeld.

    V 43. minúte fauloval Schultz pri mantineli Kaasastulu a rozhodcovia Burzminski a Gour mu po kontrole videa udelili trest na päť minút a do konca zápasu. Dlhú nórsku presilovku skrátil faulom Koblar.

    V 53. minúte mal možnosť vyrovnať Olesen, ale Haukeland zasiahol lapačkou. Dáni sa dočkali v úplnom závere tretej tretiny pri hre bez brankára, keď Trueovu prihrávku usmernil z bránkoviska za nórskeho brankára Russell.

    Predĺženie rýchlo ukončil Brandsegg-Nygård, ktorý skóroval z priestoru medzi kruhmi cez Bakkeho Olsena.

    Dáni vďaka zisku bodu mierne vylepšili svoje konečné umiestnenie na šampionáte na 12. miesto, výrazne však zaostali za vlaňajšou historickou štvrtou priečkou.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Nórsko - Dánsko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    7
    4
    1
    1
    1
    25:14
    15
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    7
    1
    1
    1
    4
    15:26
    6
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Lotyšskí hráči (vpravo) oslavujú po štvrtom góle počas zápasu základnej A-skupiny Maďarsko - Lotyšsko.
    Lotyšskí hráči (vpravo) oslavujú po štvrtom góle počas zápasu základnej A-skupiny Maďarsko - Lotyšsko.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Maďarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    dnes 15:49
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Lotyšskí hráči (vpravo) oslavujú po štvrtom góle počas zápasu základnej A-skupiny Maďarsko - Lotyšsko.
    Lotyšskí hráči (vpravo) oslavujú po štvrtom góle počas zápasu základnej A-skupiny Maďarsko - Lotyšsko.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Maďarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    dnes 15:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nórsko - Dánsko na MS v hokeji 2026