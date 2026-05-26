VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nórsko - Dánsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Nórska zvíťazili vo svojom poslednom zápase v B-skupine na MS vo Švajčiarsku nad Dánskom 4:3 po predĺžení.
Na druhom skupiny majú náskok dvoch bodov pred tretím Českom. O istotu druhej pozície prišli zverenci trénera Pettera Thoresena v čase 59:58, keď Patrick Russell vyrovnal na 3:3.
Po 13 sekundách predĺženia rozhodol Michael Brandsegg-Nygård.
Česká reprezentácia, ktorá s Nórskom v pondelok prehrala 1:4, má šancu na posun na druhú pozíciu v prípade trojbodového víťazstva nad vedúcou Kanadou. S tou sa stretne od 20:20.
Dvoma gólmi prispel k víťazstvu Nórska osemnásťročný útočník Tinus Luc Koblar, ktorý si polepšil už na päť gólov a osem bodov zo siedmich zápasov na turnaji. Za Dánsko strelil dva góly Joachim Blichfeld.
Hneď na začiatku mal šancu Dánov českobudějovický útočník Olesen, ale nemieril presne. Pri nórskej presilovke po vylúčení Schmidta-Svejstrupa mal príležitosť Berglund.
V čase 11:55 sa už Nóri radovali z vedenia. Martinsenovu strelu ešte zblokoval brániaci Schmidt-Svejstrup, ale puk sa odrazil ku Koblarovi, ktorý prekonal Henriksena.
Na začiatku druhej časti nevyužil šancu na vyrovnanie Blichfeld, ktorý sa však dočkal gólu na 1:1 v 28. minúte. Jeho strela z pravého kruhu prepadla Haukelandovi medzi betóny pred bránkovou čiarou, odkiaľ ju dánsky útočník sám dorazil.
V polovici druhej tretiny vrátil Nórom vedenie pri Schultzovom vylúčení Martinsen, ktorý doklepol puk za Henriksena po strele Thomasa Olsena.
V 34. minúte sa presadil druhýkrát v zápase Koblar, ktorý premenil z ľavého kruhu Krogdahlovu prihrávku. Henriksenovi prekážal v bránkovisku po súboji s Martinsenom spoluhráč Setkov.
O 62 sekúnd neskôr Dáni znížili. Pri Pettersenovom vylúčení využil presilovku strelou z ľavého kruhu opäť Blichfeld.
V 43. minúte fauloval Schultz pri mantineli Kaasastulu a rozhodcovia Burzminski a Gour mu po kontrole videa udelili trest na päť minút a do konca zápasu. Dlhú nórsku presilovku skrátil faulom Koblar.
V 53. minúte mal možnosť vyrovnať Olesen, ale Haukeland zasiahol lapačkou. Dáni sa dočkali v úplnom závere tretej tretiny pri hre bez brankára, keď Trueovu prihrávku usmernil z bránkoviska za nórskeho brankára Russell.
Predĺženie rýchlo ukončil Brandsegg-Nygård, ktorý skóroval z priestoru medzi kruhmi cez Bakkeho Olsena.
Dáni vďaka zisku bodu mierne vylepšili svoje konečné umiestnenie na šampionáte na 12. miesto, výrazne však zaostali za vlaňajšou historickou štvrtou priečkou.
