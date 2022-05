Slafkovský: Prihrávka na gól Švajčiarovi? To sa stane raz za sto rokov

Juraj Slafkovský, útočník SR: "Chýbala nám streľba. Kto nestrieľa nedá gól. V druhej tretine sme mali dve strely a to je veľmi málo. V závere, keď som stál pred bránou. Tiež som čakal, že vystrelíme. Neviem opísať, prečo sme tak nestrieľali.

V závere zápasu mali 5-minútovú presilovku a v rámci nej aj dvojminútovú o dvoch hráčov. No nedokázali si v nej vytvoriť vážnu šancu. Chýbala streľba.

Presilovky o dvoch hráčov musíme premieňať. Nevyužili sme ich, to je veľká škoda. Nevzdávame sa, nič iné nám neostáva. Musíme bojovať v ďalších dueloch."

Peter Čerešňák, obranca SR: " Nebol to vydarený zápas. Ani z mojej, ani zo strany tímu. Bojovali sme, ale nepodarilo sa nám zápas zvrátiť. Chýbal nám gól.

Vždy je zlá komunikácia, zlá prihrávka, kedy sa to stáva. Pri mojej prihrávke, z ktorej dal Švajčiar tretí gól, to bola smola, ktorá sa stane raz za sto rokov."

Tých nájazdov od Švajčiarov bolo dnes viac, ako by sa malo stávať.

Mali sme k tomu pristúpiť trochu inak, ale myslím, že v postupne sa to z našej strany zlepšilo. Mali sme aj príležitosti, ale musíme sa viac tlačiť do brány, viac strieľať.

Martin Fehérváry, obranca SR: "Bol to náročný zápas, nezačali sme najlepšie. Švajčiari dobre korčuľovali a napádali nás, nevedeli sme sa dostať do útočného pásma. Pritom sme vedeli, že Švajčiari budú nepríjemní a že sú dobrí korčuliari.

Tomáš Tatar, kapitán a útočník SR: "Budeme si musieť sadnúť k presilovkám a poradiť sa ako to robiť lepšie. Ubíja nás, že sa naše góly veľmi narobíme, ale góly, ktoré dostávame, padli po nezmyselných situáciách.

Veľmi to bolí. Keď sa snažíte a stále dobiehate skóre. Samozrejme presilovka piatich proti trom bolo naše zlyhanie. Z toho musíme dať gól. Musíme si povedať ako hrať presilovku, častejšie strieľať. Doteraz sa tam hráči neustále menili.

Bojujeme ďalej. Chceme myslieť pozitívne. Čakajú nás zápasy, ktoré sa dajú zvládnuť a verím, že ak ich vyhráme, môžeme zabojovať o postup."

Robert Lantoši, útočník SR: "Na to ako sme odohrali prvú tretinu, môžeme byť radi, že to bolo len 1:1. Tá neefektivita nás zabije. Ak nebudeme využívať presilovky a šance, bude to ťažké. Takto neefektívne hrať nemôžeme.

Každý z nás chce hrať, čo najlepšie. Možno až príliš a chýba nám trochu pokoja a byť efektívny. Pri ofenzíve máme málo hráčov pred bránkou súpera a nezbierame odrazené strely. Sami vieme, že to nebolo dobré."