Zvláštny výkon. Presilovky neboli výhodou, ale nevýhodou, hovorí Sekeráš

Začali sme veľmi zle. Mali sme presilovku, ale inkasovali sme gól a to nás dostalo do útlmu, čo bolo vidieť v ďalšom priebehu. Presilovky v tomto zápase neboli našou výhodou, ale nevýhodou. Švajčiari mali navrch korčuliarsky i fyzicky, pri puku boli zakaždým prví.

Z našej strany to bol zvláštny výkon. Nikomu to príliš nešlo, hráči vyzerali v zápase ako stratení. Teraz nás budú čakať teoreticky ľahší súperi, ale poznám to podľa seba, že proti ním sa hrá ešte ťažšie.