Zmena v bránke a viaceré absencie. Zostava Slovenska v druhom zápase so Švajčiarskom

Slovenskí hokejisti hrajú druhý zápas v príprave na MS v hokeji 2026, ktoré sa uskutočnia od 15. mája do 31. mája 2026 vo Švajčiarsku.
Tím Vladimíra Országha rovnako ako vo štvrtok nastúpi v Topoľčanoch proti organizátorovi tohtoročného šampionátu.
V druhom zápase sa do bránky Slovenska postaví Eugen Rabčan, náhradníkom bude Roman Rýchlik.
Slovensko vo štvrtok zdolalo Švajčiarsko 3:1. Pre zranenia nastúpia Slováci v piatok v oklieštenej zostave.
Chýba v nej skúsený útočník Peter Cehlárik i Adrián Holešinský. Nehrá ani obranca Rayen Petrovický.
Zostavy Slovensko - Švajčiarsko
Slovensko: Rabčan - Petrovický, Kňažko, Romaňák, Radivojevič, Korenčík, Žiak - Faško-Rudáš, Hrivík, Nauš - Marcinek, Myklucha, Faith - Valach, Kollár, Kukuča - Vojtech, Petrovský
Švajčiarsko: Pasche - Loeffel, Geisser, Aebischer, Egli, Dionicio, Heldner, Blessing, Wüthrich - Rohrbach, Thürkauf, Hofmann - Rochette, Jäger, Meyer - Herzog, Haas, Scherwey - Taibel, Senteler, Canonica - Müller
Duel Slovensko - Švajčiarsko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.