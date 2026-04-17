Zmena v bránke a viaceré absencie. Zostava Slovenska v druhom zápase so Švajčiarskom

Na snímke zľava Peter Cehlárik (Slovensko) a Dario Rohrbach (Švajčiarsko) v prípravnom zápase.
Na snímke zľava Peter Cehlárik (Slovensko) a Dario Rohrbach (Švajčiarsko) v prípravnom zápase. (Autor: TASR)
Sportnet|17. apr 2026 o 15:36
Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Švajčiarsko v prípravnom zápase pred MS v hokeji 2026.

Slovenskí hokejisti hrajú druhý zápas v príprave na MS v hokeji 2026, ktoré sa uskutočnia od 15. mája do 31. mája 2026 vo Švajčiarsku.

Tím Vladimíra Országha rovnako ako vo štvrtok nastúpi v Topoľčanoch proti organizátorovi tohtoročného šampionátu.

V druhom zápase sa do bránky Slovenska postaví Eugen Rabčan, náhradníkom bude Roman Rýchlik.

Slovensko vo štvrtok zdolalo Švajčiarsko 3:1. Pre zranenia nastúpia Slováci v piatok v oklieštenej zostave.

Chýba v nej skúsený útočník Peter Cehlárik i Adrián Holešinský. Nehrá ani obranca Rayen Petrovický.

Zostavy Slovensko - Švajčiarsko

Slovensko: Rabčan - Petrovický, Kňažko, Romaňák, Radivojevič, Korenčík, Žiak - Faško-Rudáš, Hrivík, Nauš - Marcinek, Myklucha, Faith - Valach, Kollár, Kukuča - Vojtech, Petrovský

Švajčiarsko: Pasche - Loeffel, Geisser, Aebischer, Egli, Dionicio, Heldner, Blessing, Wüthrich - Rohrbach, Thürkauf, Hofmann - Rochette, Jäger, Meyer - Herzog, Haas, Scherwey - Taibel, Senteler, Canonica - Müller

Joj šport
Kde sledovať zápas Slovensko - Švajčiarsko v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Duel Slovensko - Švajčiarsko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Slovensko - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu 1-A divízie MS v hokeji žien 2026.online
    Slovensko - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu 1-A divízie MS v hokeji žien 2026.online
    ONLINE: Slovensko - Nórsko dnes, MS v hokeji žien 1-A divízie 2026 LIVE
    dnes 16:30
