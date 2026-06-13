    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    13.06.2026, Skupina D
    4 - 1
    2:0
    Paraguaj
    Paraguaj

    USA odštartovali MS vo veľkom štýle. Je to ozajstný sen, snový večer, vyhlásil hráč zápasu

    Futbalista USA Folarin Balogun sa raduje z gólu.
    Fotogaléria (42)
    Futbalista USA Folarin Balogun sa raduje z gólu. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|13. jún 2026 o 12:37
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    Domáci tím ovládol duel s Paraguajom, hlavnú úlohu zohral dvojgólový útočník.

    Snový večer v drese Spojených štátov amerických prežil v piatok futbalista Folarin Balogun. Dvoma gólmi zariadil jednej z troch hostiteľských krajín majstrovstiev sveta výhru 4:1 nad Paraguajom.

    Po historickom zápase novinárom povedal, že si za odmenu pustí niečo z ponuky streamovacej platformy Netflix. Dobrá správa pre USA prišla aj po víťazstve, keďže krídelník Christian Pulisic, ktorý odohral iba úvodný polčas, je zdravotne v poriadku.

    Výber usporiadateľskej krajiny rozhodol v Los Angeles o úspešnom vstupe do D-skupiny už v prvom polčase, ktorý ovládol 3:0. O druhý a tretí gól sa postaral Balogun.

    „Je to ozajstný sen, snový večer,“ vyhlásil 24-ročný hráč Monaka.

    Balogun sa stal prvým Američanom od čias Berta Patenaudea, ktorý na majstrovstvách sveta strelil v jednom zápase dva góly. Patenaudeovi sa to podarilo na prvom svetovom šampionáte v roku 1930, zhodou okolností tiež proti Paraguaju (3:0).

    Zároveň išlo až do piatkového duelu o posledné víťazstvo USA na majstrovstvách sveta minimálne o tri góly.

    Žiadne veľké oslavy po historickom zápise Balogun neplánoval.

    „Úprimne, myslím si, že si pravdepodobne pustím Netflix,“ uviedol bývalý hráč Arsenalu, Middlesbrough či Remeša.

    Christian Pulisic sa podieľal na akcii, po ktorej padol úvodný vlastný gól Damiána Bobadillu, a asistoval aj pri prvom Balogunovom zásahu.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Paraguaj na MS vo futbale 2026 (skupina D)
    Fotka z otváracieho ceremoniálu počas MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.
    Speváčka Lisa počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.
    Fotka z otváracieho ceremoniálu počas MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.
    Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.
    42 fotografií
    Katy Perry počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Katy Perry a Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Katy Perry a Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Katy Perry a Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Katy Perry a Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Fotka z otváracieho ceremoniálu počas MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Vpredu futbalista USA Sergino Dest a Miguel Almiron na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Futbalisti USA oslavujú gól na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Futbalisti USA oslavujú gól na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Paraguajčan Damian Bobadilla (16) na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Futbalisti USA oslavujú gól na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Paraguajčan Gustavo Gomez (15) a Folarin Balogun (20) na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Fanúšik USA počas MS vo futbale 2026 v zápase skupiny D: USA - Paraguaj.Fanúšik USA počas MS vo futbale 2026 v zápase skupiny D: USA - Paraguaj.Fanúšikovia USA počas MS vo futbale 2026 v zápase skupiny D: USA - Paraguaj.Fanúšikovia USA počas MS vo futbale 2026 v zápase skupiny D: USA - Paraguaj.United States' Folarin Balogun (20) celebrates scoring his side's third goal against Paraguay with teamates during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun (20) celebrates scoring his side's third goal against Paraguay with teamate Chris Richards during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards hydrates himself during the World Cup Group D soccer match against Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie, left, and Paraguay's Junior Alonso battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of the United States surround Folarin Balogun after he scored his side's second goal against Paraguay during a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun, centre, is congratulated by teammate Mark McKenzie after scoring his team's second goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) dribbles past Paraguay's Juan Jose Caceres during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) controls the ball as Paraguay's Andres Cubas (14) defends during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun celebrates scoring his side's second goal against Paraguay during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpectators react during the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie (8) and Paraguay's Andres Cubas battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards, left, and Paraguay's Omar Alderete go for a header during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic, left, and Weston McKennie celebrate after their first goal during the World Cup Group D soccer match against Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jae C. Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Damian Bobadilla, left, and United States' Malik Tillman battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) and Paraguay's Juan Jose Caceres (4) challenge for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Junior Alonso kicks the ball during the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay goalkeeper Orlando Gill blocks a shot from United States' Sergino Dest, right, during the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards, left, and Paraguay's Omar Alderete go for a header during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Damian Bobadilla (16) reacts afer scoring an on goal during the World Cup Group D soccer match against United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Gustavo Gomez, right, and United States' Folarin Balogun battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie (8) heads the ball as Paraguay's Omar Alderete defends during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Po tom, čo ho súper zasiahol do lýtka, ho tréner Maurício Pochettino po prvom polčase preventívne stiahol z hry.

    „Nechceli sme nič riskovať,“ vysvetlil argentínsky kouč. „Myslím si, že to nič nie je,“ upokojil fanúšikov 27-ročný krídelník AC Miláno.

    Výhra USA znamená, že bodový zisk zaznamenala na úvod turnaja aj tretia hostiteľská krajina. Mexiko zdolalo Juhoafrickú republiku 2:0 a Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1:1.

    „Bol to kolektívny výkon. Fanúšikovia boli výborní. Ak nás budú takto podporovať, môžeme dokázať úžasné veci,“ povedal Pochettino.

    Na štadióne SoFi Stadium sledovalo stretnutie 70 492 divákov vrátane viacerých celebrít, medzi nimi Toma Cruisea či Leonarda DiCapria.

    Ďalšími súpermi USA v D-skupine budú Austrália a Turecko.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TureckoTureckoTUR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ParaguajParaguajPAR
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

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    Domov»MS vo futbale 2026»USA odštartovali MS vo veľkom štýle. Je to ozajstný sen, snový večer, vyhlásil hráč zápasu