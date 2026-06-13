USA odštartovali MS vo veľkom štýle. Je to ozajstný sen, snový večer, vyhlásil hráč zápasu

Snový večer v drese Spojených štátov amerických prežil v piatok futbalista Folarin Balogun. Dvoma gólmi zariadil jednej z troch hostiteľských krajín majstrovstiev sveta výhru 4:1 nad Paraguajom.
Po historickom zápase novinárom povedal, že si za odmenu pustí niečo z ponuky streamovacej platformy Netflix. Dobrá správa pre USA prišla aj po víťazstve, keďže krídelník Christian Pulisic, ktorý odohral iba úvodný polčas, je zdravotne v poriadku.
Výber usporiadateľskej krajiny rozhodol v Los Angeles o úspešnom vstupe do D-skupiny už v prvom polčase, ktorý ovládol 3:0. O druhý a tretí gól sa postaral Balogun.
„Je to ozajstný sen, snový večer,“ vyhlásil 24-ročný hráč Monaka.
Balogun sa stal prvým Američanom od čias Berta Patenaudea, ktorý na majstrovstvách sveta strelil v jednom zápase dva góly. Patenaudeovi sa to podarilo na prvom svetovom šampionáte v roku 1930, zhodou okolností tiež proti Paraguaju (3:0).
Zároveň išlo až do piatkového duelu o posledné víťazstvo USA na majstrovstvách sveta minimálne o tri góly.
Žiadne veľké oslavy po historickom zápise Balogun neplánoval.
„Úprimne, myslím si, že si pravdepodobne pustím Netflix,“ uviedol bývalý hráč Arsenalu, Middlesbrough či Remeša.
Christian Pulisic sa podieľal na akcii, po ktorej padol úvodný vlastný gól Damiána Bobadillu, a asistoval aj pri prvom Balogunovom zásahu.
Po tom, čo ho súper zasiahol do lýtka, ho tréner Maurício Pochettino po prvom polčase preventívne stiahol z hry.
„Nechceli sme nič riskovať,“ vysvetlil argentínsky kouč. „Myslím si, že to nič nie je,“ upokojil fanúšikov 27-ročný krídelník AC Miláno.
Výhra USA znamená, že bodový zisk zaznamenala na úvod turnaja aj tretia hostiteľská krajina. Mexiko zdolalo Juhoafrickú republiku 2:0 a Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1:1.
„Bol to kolektívny výkon. Fanúšikovia boli výborní. Ak nás budú takto podporovať, môžeme dokázať úžasné veci,“ povedal Pochettino.
Na štadióne SoFi Stadium sledovalo stretnutie 70 492 divákov vrátane viacerých celebrít, medzi nimi Toma Cruisea či Leonarda DiCapria.
Ďalšími súpermi USA v D-skupine budú Austrália a Turecko.