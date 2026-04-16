Debut zažijú štyria nováčikovia. Zostava Slovenska v prvom zápase so Švajčiarskom

Slovenskí hokejisti štartujú prípravu na MS v hokeji 2026, ktoré sa uskutočnia od 15. mája do 31. mája 2026 vo Švajčiarsku.
Tím Vladimíra Országha čelí na úvod prípravy v dvojzápase v Topoľčanoch práve organizátorovi tohtoročného šampionátu.
V prvom zápase sa do bránky Slovenska postaví Roman Rýchlik, náhradníkom bude Eugen Rabčan.
Debut v „áčku“ zažijú štyri hráči - obrancovia Jakub Meliško s Lukom Radivojevičom a útočníci Matúš Vojtech s Aurelom Naušom.
Slováci následne budú čeliť Švajčiarsku aj v piatkovom odvetnom zápase.
Zostavy Slovensko - Švajčiarsko
Slovensko: Rychlík - Petrovický, Kňažko, Romaňák, Radivojevič, Korenčík, Meliško, Žiak - Faško-Rudáš, Hrivík, Cehlárik - Marcinek, Myklucha, Faith - Valach, Kollár, Kukuča - Vojtech, Petrovský, Holešinský
Švajčiarsko: Genoni - Geisser, Loeffel, Aebischer, Egli, Dionicio, Heldner, Müller, Blessing, Wüthrich - Rohrbach, Thükauf, Hofmann - Rochette, Jäger, Meyer - Herzog, Haas, Scherwey - Taibel, Senteler, Canonica
Duel Slovensko - Švajčiarsko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.