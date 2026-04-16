Debut zažijú štyria nováčikovia. Zostava Slovenska v prvom zápase so Švajčiarskom

Uprostred tréner Vladimír Országh na spoločnom tréningu počas zrazu slovenskej hokejovej reprezentácie (Autor: TASR)
Sportnet|16. apr 2026 o 15:11
ShareTweet0

Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Švajčiarsko v prípravnom zápase pred MS v hokeji 2026.

Slovenskí hokejisti štartujú prípravu na MS v hokeji 2026, ktoré sa uskutočnia od 15. mája do 31. mája 2026 vo Švajčiarsku.

Tím Vladimíra Országha čelí na úvod prípravy v dvojzápase v Topoľčanoch práve organizátorovi tohtoročného šampionátu.

V prvom zápase sa do bránky Slovenska postaví Roman Rýchlik, náhradníkom bude Eugen Rabčan.

Debut v „áčku“ zažijú štyri hráči - obrancovia Jakub Meliško s Lukom Radivojevičom a útočníci Matúš Vojtech s Aurelom Naušom. 

Slováci následne budú čeliť Švajčiarsku aj v piatkovom odvetnom zápase.

Zostavy Slovensko - Švajčiarsko

Slovensko: Rychlík - Petrovický, Kňažko, Romaňák, Radivojevič, Korenčík, Meliško, Žiak - Faško-Rudáš, Hrivík, Cehlárik - Marcinek, Myklucha, Faith - Valach, Kollár, Kukuča - Vojtech, Petrovský, Holešinský

Švajčiarsko: Genoni - Geisser, Loeffel, Aebischer, Egli, Dionicio, Heldner, Müller, Blessing, Wüthrich - Rohrbach, Thükauf, Hofmann - Rochette, Jäger, Meyer - Herzog, Haas, Scherwey - Taibel, Senteler, Canonica

Joj šport
Kde sledovať zápas Slovensko - Švajčiarsko v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Duel Slovensko - Švajčiarsko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

Reprezentácie

    dnes 15:27
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Debut zažijú štyria nováčikovia. Zostava Slovenska v prvom zápase so Švajčiarskom