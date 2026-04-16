ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko dnes, prípravný zápas pred MS v hokeji 2026 LIVE (štvrtok)

Slovensko a Švajčiarsko dnes hrajú prvý z dvoch vzájomných prípravných zápasov pred MS v hokeji 2026.
Stretnutie sa uskutoční na štadióne v Topoľčanoch, odveta je na programe v piatok.
Slovenská hokejová reprezentácia odohrá pred MS celkovo osem prípravných duelov. Po dvojzápase so Švajčiarskom ho čakajú ho rovnako po dva zápasy s Nemeckom, Lotyšskom a v generálke pred šampionátom aj s Dánskom.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Švajčiarsko dnes, LIVE (príprava na MS v hokeji 2026, NAŽIVO, štvrtok)
Prípravný zápas 2025/2026
16.04.2026 o 16:30
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švajčiarsko
Rozhodca: Hronský, Štefik – Durmis, Kacej.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z prípravného zápasu medzi Slovenskom a Švajčiarskom.
Slovenská hokejová reprezentácia odštartuje svoju prípravu na majstrovstvá sveta dvojzápasom so Švajčiarskom.
Tréner Vladimír Országh nominoval týchto hráčov:
Brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica), Roman Rychlík (Vlci Žilina)
Obrancovia: Marek Ďaloga (HC Kometa Brno), Marek Korenčík (Vlci Žilina), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Rayen Petrovický (HC Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Spišská Nová Ves)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF), Roman Faith (HC MONACObet Banská Bystrica), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Adrián Holešinský (HC Motor České Budějovice), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Andrej Kukuča (HC MONACObet Banská Bystrica), Patrik Marcinek (HKM Zvolen), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Matúš Spodniak (HK Dukla Michalovce), Marek Valach (HC MONACObet Banská Bystrica), Matúš Vojtech (HK 32 Liptovský Mikuláš)
Nominácia Švajčiarska:
Brankári: Leonardo Genoni (EV Zug), Kevin Pasche (Lausanne HC), Ludovic Waeber (EHC Kloten)
Obrancovia: David Aebischer (HC Lugano), Niklas Blessing (EHC Biel), Rodwin Dionicio (EHC Biel), Dominik Egli (Frölunda/SWE), Tobias Geisser (EV Zug), Fabian Heldner (Lausanne HC), Romain Loeffel (SC Bern), Dario Wüthrich (HC Ambrì-Piotta).
Útočníci: Lorenzo Canonica (HC Lugano), Gaëtan Haas (EHC Biel), Fabrice Herzog (EV Zug), Grégory Hofmann (EV Zug), Ken Jäger (Lausanne HC), Dario Meyer (EHC Kloten), Miles Müller (HC Ambrì-Piotta), Théo Rochette (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (SC Bern), Sven Senteler (EV Zug), Jonas Taibel (SC Rapperswil-Jona Lakers), Calvin Thürkauf (HC Lugano).
Posledný vzájomný zápas Slovenska so Švajčiarskom skončil pred rokom víťazstvom Švajčiarska, ktoré vyhralo 5:3.
Slovenská hokejová reprezentácia odštartuje svoju prípravu na majstrovstvá sveta dvojzápasom so Švajčiarskom.
Tréner Vladimír Országh nominoval týchto hráčov:
Brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica), Roman Rychlík (Vlci Žilina)
Obrancovia: Marek Ďaloga (HC Kometa Brno), Marek Korenčík (Vlci Žilina), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Rayen Petrovický (HC Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Spišská Nová Ves)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF), Roman Faith (HC MONACObet Banská Bystrica), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Adrián Holešinský (HC Motor České Budějovice), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Andrej Kukuča (HC MONACObet Banská Bystrica), Patrik Marcinek (HKM Zvolen), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Matúš Spodniak (HK Dukla Michalovce), Marek Valach (HC MONACObet Banská Bystrica), Matúš Vojtech (HK 32 Liptovský Mikuláš)
Nominácia Švajčiarska:
Brankári: Leonardo Genoni (EV Zug), Kevin Pasche (Lausanne HC), Ludovic Waeber (EHC Kloten)
Obrancovia: David Aebischer (HC Lugano), Niklas Blessing (EHC Biel), Rodwin Dionicio (EHC Biel), Dominik Egli (Frölunda/SWE), Tobias Geisser (EV Zug), Fabian Heldner (Lausanne HC), Romain Loeffel (SC Bern), Dario Wüthrich (HC Ambrì-Piotta).
Útočníci: Lorenzo Canonica (HC Lugano), Gaëtan Haas (EHC Biel), Fabrice Herzog (EV Zug), Grégory Hofmann (EV Zug), Ken Jäger (Lausanne HC), Dario Meyer (EHC Kloten), Miles Müller (HC Ambrì-Piotta), Théo Rochette (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (SC Bern), Sven Senteler (EV Zug), Jonas Taibel (SC Rapperswil-Jona Lakers), Calvin Thürkauf (HC Lugano).
Posledný vzájomný zápas Slovenska so Švajčiarskom skončil pred rokom víťazstvom Švajčiarska, ktoré vyhralo 5:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.