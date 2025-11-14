Lobotka je späť v základe, Duda vypadol pre trest. Zostava Slovenska proti Severnému Írsku

Slovenskí futbalisti sa tešia vyhratom zápase.
Slovenskí futbalisti sa tešia vyhratom zápase. (Autor: TASR)
Sportnet|14. nov 2025 o 19:26
ShareTweet1

Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Severné Írsko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026.

KOŠICE. Slovenskí futbalisti dnes pokračujú piatym zápasom v kvalifikácii na MS vo futbale 2026.

Novembrový zraz otvorí duel v Košickej futbalovej aréne, kde zverenci trénera Francesca Calzonu čelia Severnému Írsku.

Do základnej zostavy sa po zranení vracia opora stredu poľa Stanislav Lobotka, ktorý musel vynechať oba októbrové zápasy.

V slovenskej bráne nastúpi tradične Martin Dúbravka. Pred ním sa predstaví štvorica Hancko, Adam Obert, Milan Škriniar a Norbert Gyömbér.

V strede poľa vedľa Lobotku budú operovať Tomáš Rigo a Matúš Bero. Zo zostavy pre kartový trest vypadol Ondrej Duda.

V útoku bude operovať trojica Dávid Ďuriš, Dávid Strelec a Lukáš Haraslín.

Zápas štartuje o 20.45 h a vysiela ho stanica STVR Šport. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu Slovensko - Severné Írsko

Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko - Lobotka, Bero, Rigo - Ďuriš, Strelec, Haraslín

Severné Írsko: Peacock-Farrell - McConville, Ballar, McNair - Hume, Bradley, Saville, Devenny - Lyons, Price - Charles

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Lionel Mess v drese Argentíny.
Lionel Mess v drese Argentíny.
Argentína uspela proti africkému mužstvu aj vďaka Messimu, Uzbekistan zdolal účastníka MS
dnes 19:34
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Lobotka je späť v základe, Duda vypadol pre trest. Zostava Slovenska proti Severnému Írsku