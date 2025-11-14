Lobotka je späť v základe, Duda vypadol pre trest. Zostava Slovenska proti Severnému Írsku

KOŠICE. Slovenskí futbalisti dnes pokračujú piatym zápasom v kvalifikácii na MS vo futbale 2026.
Novembrový zraz otvorí duel v Košickej futbalovej aréne, kde zverenci trénera Francesca Calzonu čelia Severnému Írsku.
- ONLINE: Slovensko - Severné Írsko, kvalifikácia MS vo futbale 2026 (skupina A)
- Program, tabuľka a výsledky skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026
Do základnej zostavy sa po zranení vracia opora stredu poľa Stanislav Lobotka, ktorý musel vynechať oba októbrové zápasy.
V slovenskej bráne nastúpi tradične Martin Dúbravka. Pred ním sa predstaví štvorica Hancko, Adam Obert, Milan Škriniar a Norbert Gyömbér.
V strede poľa vedľa Lobotku budú operovať Tomáš Rigo a Matúš Bero. Zo zostavy pre kartový trest vypadol Ondrej Duda.
V útoku bude operovať trojica Dávid Ďuriš, Dávid Strelec a Lukáš Haraslín.
Zápas štartuje o 20.45 h a vysiela ho stanica STVR Šport. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Severné Írsko
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko - Lobotka, Bero, Rigo - Ďuriš, Strelec, Haraslín
Severné Írsko: Peacock-Farrell - McConville, Ballar, McNair - Hume, Bradley, Saville, Devenny - Lyons, Price - Charles