    Mexiko zvíťazilo v príprave na MS vo futbale, Južná Kórea bola suverénna

    César Montes a Guillermo Ochoa (Autor: TASR/AP)
    TASR|31. máj 2026 o 08:19
    Triumfoval aj Ekvádor.

    Futbalisti Kórejskej republiky triumfovali v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta v USA, Kanade a Mexiku nad Trinidadom a Tobagom jednoznačne 5:0.

    Dvoma gólmi v prvom polčase nasmeroval tím k úspechu Son Heung-min, rovnako dva presné zásahy zaznamenal po prestávke Cho Gue-sung.

    Ekvádor zdolal Saudskú Arábiu 2:1, keď sa presadili Jackson Porozo a Anthony Valencia. Jeden z organizátorov MS 2026 Mexiko vyhral nad Austráliou 1:0, o jediný gól sa postaral Johan Vasquez.

    Prípravné zápasy na MS vo futbale 2026:

    Ekvádor - Saudská Arábia 2:1 (1:0)

    Góly: 35. Porozo, 51. Valencia - 87. Mandash

    Kórejská republika - Trinidad a Tobago 5:0 (2:0)

    Góly: 40. a 43. Son Heung-min (druhý z 11 m), 65. a 77. Cho Gue-sung, 75. Hwang Hee-chan (z 11 m)

    Mexiko - Austrália 1:0 (1:0)

    Gól: 28. Vasquez

