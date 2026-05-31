Tínedžer Manchestru United dostane šancu na MS. Škótsko ho dodatočne povolalo

Stredopoliara Tylera Fletchera z Manchestru United povolali do záverečnej nominácie škótskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvá sveta.
V kádri nahradí zraneného Billyho Gilmoura, hoci pôvodne nefiguroval ani na zozname náhradníkov trénera Stevea Clarkea.
Devätnásťročný syn bývalého kapitána škótskeho národného tímu Darrena Fletchera patril do skupiny mladíkov, ktorých tréner Clarke v uplynulom týždni využil na tréningoch spoločne s hlavným tímom.
Fletcher následne v sobotu debutoval v reprezentačnom A-mužstve, keď naskočil do druhého polčasu prípravného zápasu proti Curacau (4:1). Gilmour si v inkriminovanom stretnutí zranil koleno a z kádra vypadol.
Na oficiálnom zozname náhradníkov pritom pôvodne figurovali iní stredopoliari – Connor Barron z Rangers, Lennon Miller z Udinese a Andy Irving zo Sparty Praha.
Fletcher ich však v hierarchii preskočil napriek tomu, že v tíme United odohral medzi mužmi doteraz iba 17 minút.
„Dnes ráno som musel opäť sklamať troch hráčov a oznámiť im, že šancu nedostanú,“ uviedol Clarke.
„Jednoducho som mal pocit, že Tyler tento týždeň zapadol do tímu, ukázal sa vo veľmi dobrom svetle a darilo sa mu aj v zápase. To bolo hlavným dôvodom môjho rozhodnutia.“
Výprava Škótska odletí v nedeľu do Spojených štátov, kde bude pokračovať v príprave na svetový šampionát.
Clarkeovi zverenci odohrajú záverečný prípravný duel 6. júna proti Bolívii. Škótsko sa predstaví na MS po 28 rokoch a v základnej C-skupine narazí na Haiti, Maroko a Brazíliu.