    Tínedžer Manchestru United dostane šancu na MS. Škótsko ho dodatočne povolalo

    Tyler Fletcher.
    Tyler Fletcher.
    TASR|31. máj 2026 o 17:18
    V kádri nahradí zraneného Billyho Gilmoura.

    Stredopoliara Tylera Fletchera z Manchestru United povolali do záverečnej nominácie škótskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvá sveta.

    V kádri nahradí zraneného Billyho Gilmoura, hoci pôvodne nefiguroval ani na zozname náhradníkov trénera Stevea Clarkea.

    Devätnásťročný syn bývalého kapitána škótskeho národného tímu Darrena Fletchera patril do skupiny mladíkov, ktorých tréner Clarke v uplynulom týždni využil na tréningoch spoločne s hlavným tímom.

    Fletcher následne v sobotu debutoval v reprezentačnom A-mužstve, keď naskočil do druhého polčasu prípravného zápasu proti Curacau (4:1). Gilmour si v inkriminovanom stretnutí zranil koleno a z kádra vypadol.

    Na oficiálnom zozname náhradníkov pritom pôvodne figurovali iní stredopoliari – Connor Barron z Rangers, Lennon Miller z Udinese a Andy Irving zo Sparty Praha.

    Fletcher ich však v hierarchii preskočil napriek tomu, že v tíme United odohral medzi mužmi doteraz iba 17 minút.

    „Dnes ráno som musel opäť sklamať troch hráčov a oznámiť im, že šancu nedostanú,“ uviedol Clarke.

    „Jednoducho som mal pocit, že Tyler tento týždeň zapadol do tímu, ukázal sa vo veľmi dobrom svetle a darilo sa mu aj v zápase. To bolo hlavným dôvodom môjho rozhodnutia.“

    Výprava Škótska odletí v nedeľu do Spojených štátov, kde bude pokračovať v príprave na svetový šampionát.

    Clarkeovi zverenci odohrajú záverečný prípravný duel 6. júna proti Bolívii. Škótsko sa predstaví na MS po 28 rokoch a v základnej C-skupine narazí na Haiti, Maroko a Brazíliu.

    Program Škótska na MS vo futbale 2026

    14.06. 03:00
    | C | Matchday 4
    Haiti
    vs.
    Škótsko
    Boston | Boston
    20.06. 00:00
    | C | Matchday 10
    Škótsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    25.06. 00:00
    | C | Matchday 15
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HaitiHaitiHTI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    MarokoMarokoMAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
