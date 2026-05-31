    Sme všetkým na smiech, zúri minister. Afričania neodleteli na MS pre problémy s vízami

    Futbalisti Južnej Afriky (Autor: TASR/AP)
    TASR|31. máj 2026 o 14:43
    Situácia je pre krajinu hanbou.

    Futbalová reprezentácia Juhoafrickej republiky odložila svoj odlet na majstrovstvá sveta, keďže cestovné plány tímu narušili problémy s vízami. V nedeľu o tom informovala tamojšia národná futbalová asociácia (SAFA).

    Výprava mala odletieť z Johannesburgu v nedeľu charterovým letom na tréningový kemp do Mexika, no podľa vyhlásenia SAFA „zaznamenala komplikácie spojené s vízami pre niektorých hráčov a funkcionárov“. Bezprostredne nebolo jasné, koľko členov tímu víza zatiaľ nedostalo.

    „SAFA pracuje nepretržite, aby zabezpečila čo najrýchlejší presun tímu do Mexico City,“ uviedla asociácia s tým, že v nedeľu večer sa uskutoční jej mimoriadne zasadnutie.

    Podľa štátneho rozhlasu a televízie SABC sa na veľvyslanectve Spojených štátov v Johannesburgu stále spracovávali víza pre najmenej 20 členov výpravy.

    Minister športu Gayton McKenzie vyhlásil, že požiadal o vysvetlenie a sľúbil vyvodiť zodpovednosť voči vinníkom.

    Na sociálnej sieti X napísal, že „debakel okolo cestovania a víz je hanbou a je hrubo nespravodlivý voči hráčom i realizačnému tímu,“ pričom zdôraznil: „Sme všetkým na smiech“.

    Juhoafrická republika sa na svetovom šampionáte predstaví po 16 rokoch. V A-skupine sa stretne s hostiteľským Mexikom, Českom a Kórejskou republikou. Turnaj odštartuje 11. júna otváracím zápasom MS proti Mexiku.

    V piatkovej príprave v Sowete remizovala JAR s Nikaraguou 0:0, ďalší prípravný duel proti Jamajke má naplánovaný na 5. júna.

    Program Južnej Afriky na MS vo futbale 2026

    11.06. 21:00
    | A | Matchday 1
    Mexiko
    vs.
    Južná Afrika
    Mexiko City
    18.06. 18:00
    | A | Matchday 8
    Česko
    vs.
    Južná Afrika
    Atlanta
    25.06. 03:00
    | A | Matchday 15
    Južná Afrika
    vs.
    Južná Kórea
    Monterrey

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    Južná AfrikaJužná AfrikaZAF
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MexikoMexikoMEX
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
