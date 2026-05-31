Sme všetkým na smiech, zúri minister. Afričania neodleteli na MS pre problémy s vízami

Futbalová reprezentácia Juhoafrickej republiky odložila svoj odlet na majstrovstvá sveta, keďže cestovné plány tímu narušili problémy s vízami. V nedeľu o tom informovala tamojšia národná futbalová asociácia (SAFA).
Výprava mala odletieť z Johannesburgu v nedeľu charterovým letom na tréningový kemp do Mexika, no podľa vyhlásenia SAFA „zaznamenala komplikácie spojené s vízami pre niektorých hráčov a funkcionárov“. Bezprostredne nebolo jasné, koľko členov tímu víza zatiaľ nedostalo.
„SAFA pracuje nepretržite, aby zabezpečila čo najrýchlejší presun tímu do Mexico City,“ uviedla asociácia s tým, že v nedeľu večer sa uskutoční jej mimoriadne zasadnutie.
Podľa štátneho rozhlasu a televízie SABC sa na veľvyslanectve Spojených štátov v Johannesburgu stále spracovávali víza pre najmenej 20 členov výpravy.
Minister športu Gayton McKenzie vyhlásil, že požiadal o vysvetlenie a sľúbil vyvodiť zodpovednosť voči vinníkom.
Na sociálnej sieti X napísal, že „debakel okolo cestovania a víz je hanbou a je hrubo nespravodlivý voči hráčom i realizačnému tímu,“ pričom zdôraznil: „Sme všetkým na smiech“.
Juhoafrická republika sa na svetovom šampionáte predstaví po 16 rokoch. V A-skupine sa stretne s hostiteľským Mexikom, Českom a Kórejskou republikou. Turnaj odštartuje 11. júna otváracím zápasom MS proti Mexiku.
V piatkovej príprave v Sowete remizovala JAR s Nikaraguou 0:0, ďalší prípravný duel proti Jamajke má naplánovaný na 5. júna.