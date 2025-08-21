Slovensko na takomto turnaji nikdy nehralo. Zápas proti najlepšiemu tímu sveta je výzva

PHUKET, BRATISLAVA. Svetový volejbal čaká začiatok novej éry. Najprestížnejší turnaj - majstrovstvá sveta - sa budú po novom konať každé dva roky a predstaví sa na nich viac účastníkov.
Aj vďaka tomu si slovenské volejbalistky odkrútia v najbližších dňoch veľkú premiéru. V Thajsku odohrajú svoj premiérový svetový šampionát. Vstúpia doň v piatok a hneď proti výnimočnému súperovi - najlepšiemu tímu planéty Taliansku.
Slovenky sa v ére samostatnosti predstavili šesťkrát na majstrovstvách Európy - najlepšie skončili deviate, ešte v roku 2003.
Pred dvoma rokmi mali na dosah prenikavý výsledok. V osemfinále európskeho šampionátu viedli nad favorizovaným Bulharskom 2:0 na sety, ale potom prevzali iniciatívu zápasu súperky a otočili vývoj.
„Som veľmi nahnevaný. Mali sme byť v najlepšej osmičke, to nás bude ešte dlho mrzieť. Bulharky nevedeli dva sety, čo majú robiť. Žiaľ, my sme to neudržali. Nevydržali sme so silami, naša hra išla dole,“ hodnotil vtedy zápas nahnevaný tréner Michal Mašek.
Súperi sú v rebríčku vyššie
Pod vedením toho istého muža hrajú Slovenky aj v Thajsku.
Miestenku na šampionát si vybojovali vďaka postaveniu v rebríčku Svetovej volejbalovej federácie FIVB ako jedno z 15 družstiev.
Pomohli im dobré výkony v posledných rokoch, ale aj rozšírenie počtu účastníkov z 24 na 32. Slovensko je aktuálne v rebríčku FIVB na 29. mieste. Šampionát ponúka šancu posunúť sa vyššie.
Tridsaťdva tímov je rozdelených do ôsmich skupín po štyroch. Do vyraďovacej fázy postúpia dva najlepšie tímy z každej skupiny. Slovenky hrajú v B-skupine spolu s Talianskom, Belgickom a Kubou.
Všetci traja súperi sú v rebríčku FIVB vyššie ako Slovensko. Talianky, olympijské víťazky z Paríža 2024 a aktuálne víťazky Ligy národov, figurujú na čele rebríčka.
Dejiskom B-skupiny je Phuket, centrum rovnomenného ostrova a známej dovolenkovej destinácie.
Mašek: Kľúčový je druhý zápas
„Cieľ je postup zo skupiny. Prvý zápas hráme proti absolútnemu favoritovi celého šampionátu. Verím, že do tohto zápasu pôjdeme uvoľnení, že hráčky sa budú chcieť ukázať, je to trošku o prestíži. Hrať s Taliankami, to nie je pre nás bežná vec.
Slovenky na MS
- 22. augusta 2025: Slovensko – Taliansko (15.30 h)
- 24. augusta 2025: Slovensko – Belgicko (15.30 h)
- 26. augusta 2025: Slovensko – Kuba (15.30 h)
všetky zápasy naživo na STVR Šport
Belgicko je porovnateľný súper, ale má za sebou svetovú Ligu národov, teda veľkú porciu kvalitných zápasov. Musíme byť pripravení na sto percent a ešte niečo k tomu pridať.
Družstvo som v príprave nestresoval, ale verím, že v hlavách bude pripravené tak, že ten deň, tá hodina bude pre nás dôležitá.
Kuba má svoje individuality a nového trénera z Brazílie. Hrajú pred nami, dokážeme sa na ne pripraviť. Kľúčový je druhý zápas,“ povedal ešte pred odchodom tréner Mašek.
Do Thajska zamierili Slovenky cez Grécko, kde odohrali proti domácim posledné dva prípravné zápasy pred MS (dvakrát 0:3).
Kapitánka: Na Belgicko máme
Prvý zápas proti Taliankam ich čaká v piatok o 15.30.
Talianky prehrali naposledy súťažný zápas 1. júna 2024 - s Brazíliou 2:3 v Lige národov. Odvtedy ťahajú impozantnú šnúru 29 víťazstiev (Liga národov 2024, olympijské hry 2024 a Liga národov 2025).
„Sú najlepšie na svete, ale berieme to tak, že proti nám bude stáť šesť hráčok a my sa pokúsime odviesť na ihrisku maximum,“ povedal tréner Mašek.
Kapitánkou tímu je smečiarka Karin Palgutová, hráčka amerického Houstonu.
„Talianky sú najlepšie družstvo sveta, ale paradoxne, vždy sme proti nim hrali dobre, dokonca sme dokázali uhrať aj nejaký set. Ten zápas bude najmä o tom, aby nám neznížil sebavedomie, aby sme sa oťukali. Na Belgicko reálne máme, ak podáme dobrý výkon. O Kube veľa informácií nemáme, nikdy sme spolu nehrali, takže uvidíme,“ zhodnotila šance pred turnajom.
Nominácia Slovenska na MS v Thajsku
Nahrávačky: Barbora Koseková (MHB Békéscsaba/Maď.), Anna Kohútová (FC Argeș Pitești/Rum.)
Smečiarky: Karin Palgutová (LOVB Houston/USA), Zuzana Šepeľová (Levallois Paris Saint-Cloud/Fr.), Karolína Fričová (Les Burdis Bordeaux/Fr.), Lucia Herdová (Steel Volley Linz-Steg/Rak.), Simona Jelínková (VK Dukla Liberec/ČR)
Blokárky: Tereza Hrušecká (Dinamo Bukurešť/Rum.), Nina Wienand-Herelová (VC Wiesbaden/Nem.), Ema Smiešková (VK Slovan Bratislava), Emma Erteltová (Aguere La Laguna/Šp.)
Univerzálna hráčka: Karin Šunderlíková (Vasas Budapešť/Maď.)
Liberky: Ema Magdinová (Slávia UK Bratislava), Skarleta Jančová (VK Slovan Bratislava)
Realizačný tím: Michal Mašek (hlavný tréner), Martino Volpini, Michal Matušov (asistenti trénera), Richard Nemec (kondičný tréner), Radoslaw Kolanski (fyzioterapeut), Daniel Bruch (štatistik), Ján Uhlárik (tímový manažér), Tomáš Štulajter (mediálny manažér), MUDr. Igor Prekop (lekár)